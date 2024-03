Francfort se pare de lumières pour célébrer le Ramadan, une première en Allemagne

L’an dernier, Londres avait été la première ville européenne à accrocher des illuminations pour célébrer le mois du ramadan. Cette année, la plus importante métropole financière allemande, Francfort, a décidé de suivre l’exemple de la capitale britannique.

En effet, pour célébrer l’arrivée du mois sacré, la ville de Francfort, qui regroupe environ 100 000 musulmans, s‘est revêtue de lumières de fêtes pour célébrer le début de ce mois de jeûne musulman.

Quand Francfort s’illumine de mille feux pour célébrer le Ramadan

Un panneau indiquant « Un joyeux Ramadan » et un déploiement de lumières en forme d’étoiles, de lanternes et de croissant de lune ont été dévoilés, lors d’une cérémonie, organisée dimanche à 18 h, en pleine rue piétonne bordée de restaurants et de cafétérias.

Selon les médias locaux, c’est la première fois qu’une ville allemande opte pour une telle initiative. D’ailleurs, la première adjointe à la mairie de Francfort, a salué ce « geste magnifique« , qui témoigne de « la coexistence pacifique de tous les habitants de Francfort« . « En ces temps de crises et de guerres, cet éclairage est un signe d’espoir pour tous et renforce la cohésion de notre société urbaine et diverse« .

L’élue considère qu’il est important de faire un geste pour le Ramadan, durant lequel les illuminations, financées par la ville, resteront accrochées.

Une première qui suscite des réactions

Cette première s’inspire de l’exemple de la capitale britannique, Londres, mais qui a provoqué un tollé sur la toile. En effet, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénoncent « une islamisation » de la société allemande. D’autres appellent au boycott des magasins de cette rue piétonne, décorée aux couleurs du Ramadan. Par ailleurs, le président du parti d’extrême droite AFD au Parlement régional de la Hesse a aussi réagi à cette initiative et a évoqué « un geste de soumission » à l’égard de l’islam.

Éliminer la ville de Francfort à l’occasion du mois sacré de ramadan a également suscité des réactions positives, notamment de la part de la communauté musulmane. Le Conseil de coordination des mosquées de Francfort espère que la décision prise par la ville fera école ailleurs en Allemagne.

