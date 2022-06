France : Youcef Belaïli reçoit une nouvelle consécration en Ligue 1

Les débuts difficiles de l’ailier de l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli, en Ligue 1 semble devenir un lointain souvenir du passé. Après s’être vu accordé le titre du joueur du mois de l’équipe de Brest, le natif d’Oran enchaîne avec une autre consécration en championnat français.

En effet, l’international algérien a été l’auteur du but du mois de mai en championnat de France baptisé, Ligue 1 Uber Eats. Le « rush » de l’ailier du Stade Brestois contre l’équipe de l’AS Monaco lors de la 37ᵉ journée a été élu but du mois. Belaïli a laissé libre cours à sa palette technique en réalisant l’un des meilleurs buts de toute la saison en Ligue 1. Une satisfaction pour le joueur qui était dépaysé lors de ses premières minutes avec le club breton.

Après la fin de la saison avec son équipe, Youcef Belaïli devrait mettre cette dernière entre parenthèses pour se consacrer aux prochains rendez-vous qui attendent l’équipe d’Algérie.

Des rendez-vous dont le premier aura lieu demain au stade olympique du 05 juillet 1962 face à l’équipe de l’Ouganda pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les coéquipiers de Youcef Belaïli doivent faire bonne figure face à leur adversaire pour balayer, d’un revers de main, les échecs du mois de mars dernier.

Belaïli aura un rôle davantage important dans l’effectif rajeuni de l’équipe d’Algérie. Considéré, désormais, comme l’un des joueurs les plus capés de la sélection, l’ailier algérien devrait endosser, avec ses coéquipiers champions d’Afrique 2019, la tâche de porter le reste du groupe lors de cette phase de reconstruction.

💫 Le magicien Youcef Belaïli 🇩🇿

L’international algérien du @SB29 remporte l’élection du #ButDuMois de mai 😍 👏 !

⏳ On se retrouve bientôt pour élire le plus beau but de cette saison 21/22 ⌛️

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 1, 2022