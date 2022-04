France : voyager en été 2022, les destinations à éviter

Après une crise sanitaire de plus de 2 ans provoquée par le covid-19, on se rapproche du bout du tunnel. Le recul très net de la propagation de ce virus et la vaccination en masse permettent à de nombreux pays de détendre leurs dispositions d’accès.

Sur le continent européen, les données de l’OMS sont réjouissantes, ce qui incite les autorités à baisser la garde et à alléger leurs conditions de déplacement. En effet, de nombreux États européen ont choisi de lever leurs restrictions à l’égard de toute personne désireuse d’entrer sur leur territoire, notamment depuis des pays tiers.

Le bassin méditerranéen, la destination phare des algériens installés en France

La destination phare des Français, au même titre que la diaspora algérienne pour cet été sera, en effet, comme tous les ans, le bassin méditerranéen « En première position, on trouve l’Espagne, qui est même passée devant la France via nos intermédiaires. Viennent ensuite la Grèce et la Tunisie. Et en cinquième position, on retrouve une destination long-courrier, la République dominicaine » indique Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage en France.

Excepté l’Ukraine, pour laquelle il est bien entendu peu judicieux de se rendre compte du contexte conflictuel qui s’y déroule depuis maintenant plus d’un mois. De même que le Biélorussie, qui présente également un risque de circulation active du coronavirus. presque tous les pays européens sont classés en vert pour y voyager.

Au Maghreb, il y a seulement le Maroc qui est considéré comme sûr . Par ailleurs, le Covid-19 y circule peu. En revanche, la Tunisie a été placée sous vigilance accrue, tout en étant classée verte en ce qui concerne la pandémie. La région nord de l’Algérie est fortement déconseillée, tout comme l’ouest de l’Egypte. Pour ce qui est des autres pays d’Afrique, certains pays tels que le Niger, le Mali ou la Somalie, sont déconseillés.

Ces pays à ne pas visiter durant les vacances d’été 2022

De l’autre côté de l’Atlantique, les USA et le Canada sont qualifiés de pays sûrs par France Diplomatie avec une circulation modérée de Covid-19. Quant à l’Australie, elle est placée en zone orange, à cause d’une circulation du virus active. Les frontières restent fermées avec la Nouvelle-Zélande, qui applique une politique de zéro Covid, mais qui prévoit une réouverture progressive.

En revanche, sur le plan sécuritaire, l’Amérique du Sud présente des risques, hormis en Argentine et en Uruguay. Cependant, le Brésil, la Bolivie ou encore le Chili sont à surveiller. Quant à toute une partie du Mexique, au même titre que la Colombie, elle est vivement déconseillée.

Sur le continent asiatique, « les frontières du Japon et de la Chine sont toujours fermées, pour des raisons sanitaires, rappelle Jean-Pierre Mas. Une grande partie des pays de l’Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, redémarrent très difficilement ».