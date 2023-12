France : « Vous étiez contents quand les Algériens construisaient vos piscines », Sebaihi

« Il est impensable de voter un texte défendu par une descendante de l’OAS et applaudi par les héritiers des tortionnaires de l’Algérie », telle a été la réponse de la députée écologiste, Sabrina Sebaihi, à Michèle Tabarot (LR), lors de la journée parlementaire, autrement appelé « Niche parlementaire ».

Inscrite à l’ordre du jour, la proposition des Républicains de dénoncer l’accord franco-algérien de 1968, facilitant l’arrivée des ressortissants algériens sur le sol français, et octroyant un statut spécifique aux algériens en matière de circulation, de séjour et d’emploi en France, a été rejetée.

L’hémicycle de l’Assemblée nationale a été le théâtre d’un violent débat entre les députés. « Vous étiez bien contents de chercher les Algériens quand il s’agissait de combattre aux côtés de la France, de reconstruire le pays et de construire vos secondes résidences et vos piscines. Mais, aujourd’hui, alors qu’ils sont intégrés, qu’ils ont les mêmes boulots, les mêmes aspirations et rêves que vous tous, là, c’est non », a dit Sabrina Sebaihi, députée EELV des Hauts-de-Seine.

La députée d’origine algérienne a poursuivi, « Vous vous servez d’une niche parlementaire pour faire la pire des politiques, celle qui pointe du doigt une nationalité spécifique. Vous pointez du doigt les Algériens. Nous n’en sommes malheureusement qu’au début avec votre texte démagogique agitant les fantasmes les plus désuets », dit-elle à l’adresse des Républicains.

Rejet de la proposition de dénonciation des accords de 1968 : « Ils se réfèrent à De Gaulle alors qu’ils ont tenté de l’assassiner »

Dans un tweet que la députée d’origine algérienne, Sabrina Sebaihi, a publié, l’écologie française a dénoncé « le non-sens de la proposition des Républicains ».

« LR pointe du doigt les Algériens avec sa résolution dangereuse et stigmatisante. Les mêmes qui revendiquent à tout bout de champ l’héritage du général de Gaulle et qui réhabilitent l’OAS ayant tenté d’assassiner ce même De Gaulle. Ça n’a aucun sens, comme leur projet politique. », lit-on.

Lors de la « niche des Républicains », Sebaihi a vaillamment défendu ses propos en indiquant que « Les franco-algériens souhaitent la bienvenue aux algériens en France ». Pour rappel, l’Assemblée nationale a rejeté la proposition de dénonciation des accords franco-algériens de 1968 (151 voix contre et 114 pour).

LIRE AUSSI : France : débat sur l’accord de 1968 avec l’Algérie, Macron tacle son ex 1er ministre