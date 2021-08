France : victime de racisme, un Algérien riposte violemment

En France, là où la diaspora Algérienne est la plus présente, les agressions racistes font partie du quotidien. Islamophobes ou bien xénophobes, verbales ou bien physiques, la forme et le caractère de l’agression n’y changent nullement le mal qui est fait. Ceci dit, rien ne pourrait justifier de passer outre la loi, et d’essayer de se faire justice soi-même, comme cela a été le cas pour un ressortissant Algérien dans le département du Calvados en région Normandie.

Selon le média Français La Manche Libre, un ressortissant Algérien a été l’auteur d’une agression au couteau perpétrée avec préméditation, et ce, après avoir été lui-même victime de propos racistes. Il s’agit donc de représailles, qui ont toutefois mené le jeune Algérien âgé de 33 ans droit à la prison.

Il se fait justice lui-même

Tout a commencé le 18 juillet dernier, quand le ressortissant Algérien reçoit, de la part d’un citoyen Français, une série d’injures xénophobes. L’individu raciste ne s’arrête pas aux paroles, il enchaine avec un coup de boule asséné au jeune Algérien devant son ami, qui est « resté impuissant devant l’agressivité » de l’agresseur affirme le média Français.

Le ressortissant Algérien ne croit pas trop à la justice d’après la suite de l’histoire. En effet, trois jours après avoir été agressé, le jeune homme va se poster devant le bar que son agresseur à l’habitude de fréquenter. L’agresseur se montre, et le ressortissant Algérien prend sa vengeance. Il bondit sur lui et lui plante un Opinel dans le corps.

Trois jours après les représailles, le ressortissant Algérien va se retrouver devant le tribunal. Il est accusé d’agression à l’arme blanche ayant causé à sa victime un arrêt de travail de 8 jours. Le procès est enfin reporté pour permettre au prévenu de préparer sa défense. La même source note toutefois que le jeune Algérien a été déjà condamné en France et a été sommé de retourner en Algérie.