France : vers un nouveau contrat pour Belaïli ?

Bien qu’il n’arrive toujours pas à débloquer son compteur de buts, Youcef Belaïli pourrait bien avoir droit à un nouveau contrat. Le Stade Brestois songe d’ores et déjà à le blinder.

Selon le site «Foot Mercato », la direction du Stade Brestois veut prolonger le contrat de Youcef Belaïli, qui prendra fin le mois de juin prochain. Les deux parties devraient donc s’assoir autour d’une table incessamment pour entamer concrètement les négociations concernant la prolongation du bail de l’international Algérien (34 sélections).

Arrivé au Stade Brestois lors du dernier Mercato hivernal en provenance du Qatar SC, le natif d’Oran tarde, certes, à débloquer son compteur buts, malgré le temps de jeu conséquent qu’il a eu depuis l’entame de la phase retour du championnat Français, mais les responsables de son club sont satisfaits de ses performances, indique le même site. Autrement dit, ils savent bien que l’ailier gauche Algérien est capable de faire beaucoup mieux s’il réussit à retrouver son meilleur niveau.

De son côté, celui qui a été l’auteur d’un but phénoménal et historique lors de la dernière coupe Arabe des nations 2021 face au Maroc, se sent très à l’aise au Stade Brestois, avec lequel il veut poursuivre l’aventure au moins pour une autre saison. Il sait très bien que c’est très important pour lui de rester en haut niveau et faire ainsi ses preuves à la Ligue 1 Uber Eats car cela pourrait lui permettre de décrocher un contrat professionnel avec un autre club plus ambitieux, en dépit de son âge un peu avancé (30 ans).

Lui et Brest se sont lourdement inclinés face à l’O Marseille

Le Stade Brestois a accueilli avant-hier soir l’Olympique de Marseille dans son stade Francis Le-Blé, pour le compte de la 28e journée du championnat de la Ligue 1 Uber Eats. Mais il a concédé une lourde défaite sur un score sans appel de quatre buts à un (4-1).

Un nouveau faux pas qui fait reculer le Stade Brestois à la 13e place au classement général du championnat Français. Il est désormais plus que jamais menacé par le spectre de la relégation.

Aligné parmi le onze de départ, Youcef Belaïli a pris part au dit match avec son équipe. Mais il n’y est pas allé jusqu’à son terme puisqu’il a été remplacé en deuxième mi-temps. Malgré la nouvelle chance qu’il a eu de la part de son entraineur, l’attaquant Algérien n’a pas réussi à retrouver le chemin des filets. Mais une chose est sûre, il a essayé de donner le meilleur de lui-même.

Le plus important, c’est qu’il continue à enchainer les matchs et gagner ainsi du temps de jeu, au grand soulagement du sélectionneur national Djamel Belmadi qui aura besoin d’un Belaïli compétitif en prévision de la double-confrontation face au Cameroun la fin du mois en cours.