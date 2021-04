France : véhicules importés avec de fausses licences de Moudjahidine

13 personnes en tout, ont été arrêtées par la brigade de recherches et d’investigations financières relevant de la direction régionale de la Police judiciaire de la préfecture de police de Paris, en France. Les mis en cause sont impliquées dans une affaire de « trafic de véhicules destinés à être acheminés en Algérie » et de « trafic de fausses licences de moudjahidine ».

Selon le journal Français Le Parisien, qui a rapporté l’information, c’est une véritable opération coup de poing qui a été opérée au niveau de la localité de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, où un réseau de trafic de voitures mêlait à ses activités déjà illégales, l’utilisation de fausses licences de moudjahidine dans le but de faciliter l’importation des voitures de plus de 7 000 euros en Algérie.

Des millions d’euros amassés

Le « trafic de fausses licences de moudjahidine permettait d’alimenter le circuit de vente de véhicules ». Ce trafic facilitait l’acheminement des voitures de la France vers l’Algérie, indique la même source qui ajoute que pour mieux blanchir l’argent, le paiement concernant ces fausses cartes de Moudjahidines se faisait de main à main, argent comptant.

En couverture de ce réseau de trafiquants de véhicule entre la France en Algérie, il y a une entreprise de négoce de voitures. L’entreprise a pu atteindre un chiffre d’affaires qui dépasse les 7 millions d’euros, dont 4.8 millions d’euros amassés grâce à ce trafic rien qu’en 2019.

La tête pensante de ce réseau de trafiquant serait un banquier âgé de 53 ans, jusque-là inconnu des services de police. Cet individu qui ne dispose pas de casier judiciaire, et qui œuvrait au sein de la communauté algérienne d’Île-de-France est également poursuivi pour avoir « jonglé avec des millions d’euros, appartenant à au moins neuf sociétés, durant de nombreux mois ». Le criminel, malgré le manque de preuves contre lui, est aussi soupçonné de blanchir l’argent du trafic de drogue en Seine-Saint-Denis.