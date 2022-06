France : une plainte contre un cortège de mariage algérien à Reims

La célébration des mariages algériens marque toujours les esprits. Et ce, que ce soit par les diverses traditions ou par leur ambiance rythmée, même lors du cortège des mariés. Nostalgique, la diaspora établie à l’étranger fait de son mieux pour revivre ces mariages très animés.

Cependant, en France, pour prononcer le fameux Oui, il convient de se plier à une série de règles de bonne conduite et de célébrer son mariage dans le calme. C’est en effet le cas de ce mariage d’Algériens célébré à Reims, une commune française. Les faits renvoient au samedi 18 juin dernier, où un convoi célébrant un mariage algérien a visiblement perturbé des commémorations de l’Appel du 18 juin.

Pour rappel, chaque année, les français commémorent l’appel lancé par le général De Gaulle, en date du 18 juin 1940. C’est ce qui s’est passé samedi dernier devant le monument aux morts de Reims.

Une plainte à l’encontre d’un cortège de mariage algérien

En effet, Arnaud Robinet, le maire de Reims a pris le passage d’un convoi célébrant un mariage au même moment que la commémoration, comme une sorte de provocation qui, d’après lui, ne passera pas inaperçue. Plus en détails, au moment où Robinet et les citoyens de sa ville se remémorent l’appel de De Gaulle, un cortège de mariage passait devant le monument aux morts de Reims.

Visiblement, ce maire n’a pas apprécié le fait que les invités de ce mariage lancent des Youyous et klaxonnent. Chose normale lors d’une fête de mariage algérien. Par ailleurs, celui-ci compte même aller plus loin en déposant une plainte, et ce, dès le lundi 20 juin.

Interrogé par le journal français l’Union sur les motifs de cette plainte, ce responsable n’a pas su apporter une vraie réponse. Selon lui, klaxonner et porter un drapeau algérien est considéré comme une provocation. En revanche, aucune autre personne n’a témoigné de la perturbation du convoi à l’évènement.

Pour célébrer un mariage en France, il faut se plier aux règles de bonne conduite

Bien évidemment, un océan sépare les deux cultures, algérienne et française, notamment pour les mariages. Les fêtes algériennes sont très loin du calme de celles célébrées en France. Cela vient peut être des traditions mais également du tempérament ambiancé des Algériens.

En effet, pour encadrer la célébration des mariages, la ville de Reims a instauré un ensemble de règles de bonne conduite, permettant de gérer ces évènements dans de meilleures conditions. En prenant compte de ces règles, la diaspora algérienne éprouve des difficultés pour reproduire le mariage algérien au sens propre.