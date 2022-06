France : une marque de dattes algériennes fait l’objet d’un rappel

Produit phare de la table algérien au mois de ramadan, les dattes sont connus pour leur multitudes de bienfaits et leurs vertus qu’elles apportent à l’organisme humain. Parmi les variétés les plus répandus, la Deglet Nour algérienne.

Couleur dorée, texture moelleuse et goût sucré, la Deglet Nour est réputée comme étant la reine de toutes les dattes, cette variété purement de production algérienne. Ce produit est très répandu sur le marché international, dans la mesure où il est très recherché par les consommateurs.

Cependant, depuis le 27 juin dernier, une marque de dattes, de la variété Deglout Nour, ont fait l’objet d’une procédure de rappel, sur le territoire français. En effet, cela relève du site Rappel conso; appartenant au gouvernement français.

Les dattes algérienne de la marque « DAT VITA » Rappelées en France

Ces dattes appartenant à la marque « DAT VITA » ont été distribué en France; à partir du 22 janvier 2022. Et ce par le biais de Paristanbul Express; dans les régions de Villiers-Le-Bel et Arnouville en ile de France. Selon la fiche volontaire du site de rappel, ces dattes contiennent ce qu’on appelle des « Allergène anhydride sulfureux ». Cette dernière substance, provoque chez les personnes sensibles voire asthmatiques, des difficultés de respiration; des râles et de la toux.

Par ailleurs, le site du gouvernement Rappel Conso appelle des divers consommateurs de ne plus se procurer cette marque. Cependant, ceux qui disposent déjà de ce produit, sont appelé à le détruire ou à le rapporter au points de ventes.

De plus, Rappel Conso met à disposition des consommateur un numéro de téléphone à savoir le 0609272089. Et ce, dans le but de les renseigner sur les différentes procédures à suivre. Toutefois, ce site appartenant au gouvernement français rappelle les différents consommateurs, que ceux-ci peuvent bénéficier d’un échange ou d’un remboursement si le produit est retourné au niveau des points de vente.

Cependant, Rappel conso indique que cette procédure de rappel prendra fin, le 31 Août 2022.

L’huile d’olive algérienne primée à Londres

Au même titre que la Deglet Nour, l’huile d’olive algérienne est très réputée pour son caractère qualitatif et ses vertus. A Londres, trois marques algériennes se sont distinguées en rapportant les premières places du concours international de l’huile d’olives.

En première position, c’est la marque Baghlia fabriquée par la huilerie des frères Kiared à Boumerdes, celle-ci a remporté le prix de la catégorie Santé. En effet, cette enseigne a reçu les éloges des jurys. Et ce, dans la mesure où, elle est très riches en en antioxydants et en polyphénols.

Il est cas de le dire, cette marques est habitué à collectionner les titres et les prix. Elle obtient en moins de trois ans, 23 médailles.