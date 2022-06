France : une marche pour rendre hommage à un Algérien poignardé à Rouen

Nombreux sont les algériens qui ont quitté le territoire national pour rejoindre l’hexagone; rêvant d’un meilleurs avenir. Malgré la nostalgie, ils continuent à y vivre leurs jeunesses et pour parvenir , un jour, à retrouver une meilleure vie. Cependant, celle-ci ne sourie toujours pas. on entent souvent parler des histoires de vol et d’agression, dont beaucoup de ressortissants algériens y sont victimes.

C’est le cas de Mohamed Arezki Grim. Retrouvé mort à la place des Emmurés à Rouen, le 2 avril dernier. En effet, Mohamed a été poignardé, la nuit du 1 au 2 avril 2022, à la suite d’une bagarre qui s’est déroulé devant une boite de nuit à Rouen.

Proche de sa famille qui se retrouve en Algérie, la veille, la victime avait lancé un coup de téléphone pour obtenir, comme à son habitude; les nouvelles de ses proches. Depuis, aucune nouvelle sur Mohamed Arezki. vingt jour plus tard, sa famille découvre la douloureuse nouvelle, le 20 avril. Celle de la mort de leur fils de 24 ans.

Une marche pur rendre hommage à Mohamed Arezki Grim

Toujours dans le déni, ne comprenant rien de s’est qui s’est passé à son frère. Sa sœur, dans un message adressé à Rouen Info, se rappelle des coups de fil qui la relie à Mohamed à l’autre bout de la méditerranée. « il m’avait appelé tard dans la nuit… avec une certaine angoisse de nostalgie à l’égard de ses proches restés en Algérie. » a fait savoir la sœur de Mohamed Arezki.

Uniquement un seul membre de la faille connait la vérité derrière la disparition de leur frère. les autres l’ont découvert 20 jours après, au moment où ils s’apprêtent à accueillir de corps du défunt en Algérie.

Aujourd’hui, trois mois plus tard, ne réalisant toujours pas les raisons qui ont poussé un quelconque individu à commettre un tel crime. Et ne donnant raison à personne de le faire. La famille de Mohamed Arezki Grim, mais aussi ses proches, ont décidé de rendre hommage au défunt.

Pour s’y faire, ceux-ci ont prévu une marche pour faire vivre la mémoire de Mohamed Arezki, le 3 juillet prochain à 16h. La marche a été annoncé par les amis du défunt qui lui ont dédié une page Facebook; et ont ainsi donné rendez-vous à tout le monde, pour se réunir devant le palais de la justice, à Rouen en France. Pour ensuite, regagner l’endroit; où Mohamed Arezki Grim a prononcé ses derniers mots, loin de sa famille.