Cet imam avait fondé l’association culturelle « Assalem » en 2014 et avait participé à la création de la mosquée As-Sunnah à Hautmont. Selon la décision d’expulsion, cet endroit était connu pour promouvoir un islam salafiste, prônant le « jihad armé » et la violence envers les chrétiens et les juifs, avant d’être fermé en 2018.

Abderrahim Sayah avait également été poursuivi en justice pour des actes de violence en 2019, des menaces de mort répétées contre son beau-père, un ancien policier, en 2021, ainsi que des menaces avec une arme à feu contre un homme la même année.

Le 14 juin dernier, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’était exprimé quant à la décision d’expulsion d’Abderrahim Sayah « Conformément à mes instructions, M. Sayah, qui avait été condamné pour des menaces de mort, qui soutenait les discours incitant à la violence armée, à la haine et à la discrimination, a été expulsé » a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.