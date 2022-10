France : une famille algérienne se bat pour éviter l’expulsion

L’obligation de quitter le territoire français est la procédure la plus redoutée par plusieurs ressortissants algériens dans ce pays. En effet, à défaut de renouveler leurs titres de séjour, de nombreux Algériens font face à une menace d’expulsion. C’est le cas de la famille Abdelmalek, arrivée en France en 2018.

Accompagnés de leurs trois enfants, âgés de 5, 10 et 14 ans respectivement, Latifa et Rédha se sont installés en 2022 à Saint-Étienne-du-Rouvray. En effet, cette famille d’origine algérienne s’est vue, en août 2022, attribuée une obligation de quitter le territoire français, suite à une demande de titre de séjour.

Considéré comme une famille parfaitement intégrée dans la société française, leur avocat, Joseph Mukendi espère que la famille Abdelmalek soit régularisée. En effet, la maman, Latifa, travaille comme une assistante de vie auprès d’une personne âgée, et Rédha a reçu une promesse d’embauché comme étant un chauffeur poids lourd en CDI. Quant aux enfants, ces derniers sont scolarisés aux niveaux des écoles de la commune.

Mobilisation en faveur d’une famille algérienne menacée d’expulsion en France

L’histoire de cette famille algérienne a marqué les esprits des citoyens de la commune. En effet, ces derniers se sont mobilisés pour réclamer la régularisation de Latifa et Rédha et celles de leurs enfants. Pour Vincent N’Guyen-Van, le professeur de l’enfant ainé Mohamed, rien ne distingue ce dernier des autres élèves, il est un adolescent normal, il est parfaitement intégré dans le milieu scolaire, rapporte actu.fr.

Selon les enseignants de cet adolescent, âgé de 14 ans, Mohamed est un garçon très investi et enthousiaste. C’est, d’ailleurs, l’un de ces derniers, qui a lancé une pétition en ligne. Et ce, pour demander la régularisation de cette famille algérienne et de leur offrir un titre de séjour. Leur permettant de poursuivre leur vie quotidienne le plus normalement possible. La pétition, à ce jour, a récolté plus de 500 signatures. Et ce, de la part des personnes qui trouvent que la décision de l’OQTF est injuste et incompréhensible.

La promesse d’embauche est insuffisante pour l’obtention du titre de séjour

Disposant de forte capacité d’intégration, le seul souhait de cette famille est d’obtenir le titre de séjour. Et ce, afin d’assurer la scolarité de leurs trois enfants. Mais aussi d’offrir le suivi médical nécessaire pour leur jeune enfant, qui souffre d’un autisme avancé.

De son côté, la préfecture considère que promesse d’embauche est insuffisante pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Pour cette dernière, seulement un contrat de travail à temps pleins avec une rémunération égale ou supérieure au Smic est valable. Cette famille algérienne attend d’avoir une audience au niveau du tribunal administratif, afin que la préfecture puisse réexaminer leur dossier.