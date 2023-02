France : une famille algérienne expulsée vers l’Espagne

Alors que la nouvelle loi de Darmanin, qui veut une immigration choisie, vient d’être présentée au conseil des ministres, une famille algérienne vient de subir la mesure la plus redoutée par les étrangers en situation irrégulière en France, l’expulsion.

C’est ce qui ressort d’un communiqué, publié le 1 février dernier par le Réseau éducation sans frontières de Landes (RESF 40). En effet, selon ce dernier, cette famille algérienne a été expulsée non pas vers l’Algérie, mais vers Madrid en Espagne.

Landes : une Famille algérienne expulsée vers Madrid en Espagne

Selon le RESF 40, cette famille, dont quatre enfants scolarisés Mont-de-Marsan, ont été réveillés et arrêté au niveau de leur logement à 6 h 00 du matin. Une expulsion qualifiée par le RESF de Landes « d’indigne et de choquante ». Notamment pour les quatre enfants scolarisés à l’école maternelle du centre, la primaire des Arènes et le collège Jean-Rostand.

Par ailleurs, le Réseau d’éducation sans frontières de Landes informe que cette expulsion a eu lieu vers Madrid. Et ce, conformément au règlement de Dublin, là où la famille avait exprimé sa demande d’asile. Le RESF dénonce une « violence institutionnelle », qui représente une première dans les Landes.

Pour conclure son communiqué, le RESF 40 invite les citoyens de cette région à renouveler leurs ambitions d’humanité vis-à-vis la communauté migrante. Et ne plus accepter une telle situation.

Une manifestation pour réclamer la régularisation des familles étrangères

Dans un autre dossier, à Toulouse, le RESF 31 organise des cafés solidaires devant les écoles des familles étrangères menacées d’expulsion. Une mobilisation est programmée pour le 15 février prochain, écrit Franceinfo. Le RESEF, en collaboration avec la Ligue des droits de l’homme, multiplient leurs efforts pour éviter l’expulsion à six familles.

Ces dernières sont issues de d’Albanie, de Géorgie, de Turquie, mais aussi d’Algérie. Selon le RESF, ces familles justifient d’une dizaine d’années sur le territoire français, et peuvent bénéficier d’une régularisation liée à l’emploi des parents, qui souvent travaillent dans des secteurs sous tension.

