France : une députée d’origine algérienne ciblée par une campagne haineuse après un vote

L’Assemblée nationale française a adopté, jeudi dernier, une résolution pour condamner le massacre de manifestants algériens à Paris, le 17 octobre 1961. Après son soutien à ce texte, la députée socialiste Fatiha Keloua Hachi, d’origine algérienne, subit un déferlement raciste et de haine sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le texte condamne « la répression sanglante et meurtrière des Algériens, commise par le préfet de police Maurice Papon le 17 octobre 1961« . Cette résolution comprend également l’inscription d’une journée de commémoration à l’agenda des journées nationales et cérémonies officielles.

La proposition de cette résolution, portée par la députée écologiste Sabrina Sebaihi, a été approuvée par 67 autres députés, essentiellement issus de la gauche et de la Renaissance, dont Fatiha Keloua Hachi. « Il était temps d’inscrire cette page noire de notre histoire dans notre mémoire collective. Et qui sait demain aura-t-on le courage de parler de crime d’État ? » a déclaré cette dernière suite l’adoption de cette résolution.

🇫🇷🇩🇿Ce matin nous avons enfin fait reconnaître la responsabilité de l’État dans le massacre du #17octobre1961 Il était temps d’inscrire cette page noire de notre histoire dans notre mémoire collective. Et qui sait demain aura-t-on le courage de parler de crime d’État?#DirectAN pic.twitter.com/uu4uzpDHP6 — Fatiha Keloua Hachi (@KelouaF) March 28, 2024

Une déclaration qui lui a valu d’être l’objet « d’une campagne de haine avec un déferlement de tweets racistes« , a déploré celle qui a affiché une série de commentaires et de messages de haine la visant. Dans ce sillage, Fatiha Keloua Hachi a déclaré « Votre haine ne m’atteindra jamais ! Fière d’être députée de la Nation et de me battre pour mes concitoyen.nes« .

Par ailleurs, suite à cette campagne haineuse, Fatiha Keloua Hachi a reçu le soutien de son parti socialiste qui a régi sur la toile « Ils sont faibles face à la force et la sincérité de son engagement. Comme députée de la Nation, elle incarne ce qu’ils piétinent : l’esprit républicain qui ne laisse aucune place au racisme« .

Depuis hier et le vote de la résolution reconnaissant le massacre du #17Octobre1961 je suis l’objet d’une campagne de haine, avec un déferlement de tweets racistes. Votre haine ne m’atteindra jamais ! Fière d’être députée de la nation et de me battre pour mes concitoyen•nes. pic.twitter.com/1wQRIsh43C — Fatiha Keloua Hachi (@KelouaF) March 29, 2024

