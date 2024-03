France : une caricature sur le Ramadan à Gaza suscite une vive polémique

Au premier jour du mois de jeûne pour la communauté musulmane dans le monde, le ramadan a commencé lundi dernier, dans la bande de Gaza, sans qu’une trêve n’ait été conclue à temps, dans la guerre qui affronte Israël et Hamas.

Tandis que la communauté internationale multiplie ses efforts pour faire venir de l’aide à la population palestinienne frappée par la famine, le journal français, Libération, suscite la polémique, en raison d’une caricature sur le ramadan et la famine à Gaza.

Les Palestiniens passent le premier jour du Ramadan dans l’ombre de la guerre à Gaza

La famine devient une réalité de plus en plus tangible pour la population palestinienne, épuisée par cinq mois de guerre. Au moins 20 personnes sont mortes de malnutrition et déshydratation, a fait savoir, la semaine dernière, le ministère de la Santé de la bande de Gaza.

D’ailleurs, depuis plusieurs mois, ONG et organisations internationales alertent contre les ravages de la malnutrition sur cette population, privée d’accès aux soins. Selon l’ONU, la famine est « quasiment inévitable » pour les 2.2 millions Gazaouis.

C’est dans de telles circonstances que les Gazaouis ont passées le premier jour du mois sacré, dans l’ombre de cette guerre. Pour rompre le jeûne, ces personnes n’ont, au menu, que le riz qui remplace les copieux repas de famille, qui marquent généralement la tradition de rompre le jeûne.

« C’est insultant », « Immoral » … Libération suscite la polémique à cause d’une caricature

Dans de telles conditions, le journal français Libération n’a pas hésité à publier une caricature, qui, selon eux, décrit « le début d’un mois de jeûne à Gaza ». Sur le dessin en question, intitulé « Ramadan à Gaza », un homme en bave, présenter en train de pourchasser les rats, tenant dans leur gueule des restes humains, tandis qu’une femme tentait de l’empêcher en déclarant « Pas avant le coucher du soleil ». La caricature montre également une main coincée sous les décombres des immeubles et un enfant en pleur.

Sur la toile, cette caricature a été très mal reçue et les internautes se disent choqués par le fait que le dessin ait été publié par « un journal de gauche ». Et ont qualifié l’auteure de cette publication, en l’occurrence Corinne Rey « d’islamophobe ». Cette dernière est connue pour ses dessins et ses caricatures qui prennent l’islam comme cible.

D’ailleurs, sur le réseau social X, Corinne Rey défend son dessin, qui selon elle « souligne le désespoir des Palestiniens, dénonce la famine à Gaza et moque aussi l’absurdité de la religion ».

Petit florilège (tout petit hein) de conneries, menaces et messages antisémites reçus suite à ce dessin publié hier dans Libé. Un dessin (que j’assume parfaitement!) qui souligne le désespoir des palestiniens, dénonce la famine à Gaza et moque aussi l’absurdité de la religion. pic.twitter.com/b3fRwQxyJj — Corinne (@cocoboer) March 12, 2024

À LIRE AUSSI :

>> Ramadan 2024 : vœux de Tebboune aux Algériens et solidarité avec les Palestiniens

>> Réduction des prix pour le Ramadan : 60 produits concernés (Zitouni et CREA)