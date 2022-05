France : une candidate RN traite les supporters algériens de « singes »

Les élections présidentielles françaises ont pris fin, et les législatives se préparent déjà. Alors que beaucoup de candidats mettent en lumière leurs actions valorisantes afin de rallier de potentiels partisans, Liliane Pradier s’est tiré une balle dans le pied avec des propos racistes qui ont vite été soulevés.

C’est lors de l’émission de TMC “Quotidien” que les journalistes ont révélé de nombreux messages diffusés par la militante RN sur Facebook. Ils ont ressorti un post datant de 2019, qualifiant des supporters algériens de “singes de la préhistoire” mais aussi un autre publié en 2017 dans lequel elle demande “pourquoi les mosquées ne sont pas attaquées le jour de leurs fêtes religieuses”, des propos qui ne laissent pas de doute planer quant à leur caractère raciste mais aussi islamophobe. Elle a réitéré ses propos en 2021, où elle attaque directement Rama Yade l’incitant à “ repartir au Sénégal” en la traitant de « traître ».

L’émission « Quotidien » est parti à la recherche d’explications

Afin d’avoir le fin mot de cette histoire, Quotidien a missionné une équipe pour confronter la candidate à ses propos. C’est à Neuilly-sur-Seine qu’elle a été abordée afin de répondre aux accusations mais a fermement refusé de collaborer, et a préféré couper court à la conversation, entourée de ses militants.

Le journal télévisé ne s’est pas arrêté là, et l’équipe a pris contact avec le porte-parole du Rassemblement national et membre de la commission d’investiture du parti, Laurent Jacobelli afin d’avoir plus d’explications quant aux propos tenus par la candidate.

Il a tout d’abord vanté les procédures mises en place et la vigilance dont ils ont fait preuve lors du passage des candidats devant la commission avant de déchanter à la lecture des messages postés par Liliane Pradier. Il a tout de suite affirmé que “si cela est vrai, nous aviserons”. Ce n’était donc pas des paroles en l’air, car mercredi soir, la candidate a été écartée et le parti a bien reconnu que c’était un “loupé passé par les mailles du filet”, qui laisse néanmoins encore Pradier tracter pour le parti politique.