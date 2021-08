France : une association gèle ses dons suite à la note de l’ambassade

L’Algérie connait depuis plusieurs jours la plus importante vague de contaminations à la covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. Face à cette situation, le peuple Algérien s’est naturellement mobilisé afin de venir en aide aux malades et au personnel soignant. Des dons fusaient de toutes parts, de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, ce qui a fini par faire réagir l’ambassade d’Algérie en France.

Il est à rappeler que l’ambassade d’Algérie à Paris, a publié une note dans laquelle elle révèle avoir décidé de centraliser les dons de la diaspora au niveau de la Pharmacie centrale d’Alger. Cette décision a cassé l’élan de certains ressortissants Algériens en France, dont les membres de l’association Thagmats de Boghni, qui ont décidé de geler l’acheminement des dons vers l’Algérie.

Rendez à Boghni ce qui appartient à Boghni

Sur sa page Facebook, l’association fait part de sa stupéfaction après avoir reçu la note de l’ambassade d’Algérie en France concernant « la centralisation des dons de la diaspora au profit de la pharmacie centrale d’Alger ». En effet, les services consulaires Algériens à Paris ont décidé que la PCA serait la seule destinataire des dons vers l’Algérie de sa diaspora en France. La pharmacie Centrale va ensuite se charger de répartir les dons sur les différentes régions.

Face à cette note, la décision des responsables de cette association a été radicale. « Notre association dénonce fermement cette note, et informe l’ensemble des donateurs et participants à notre magnifique élan de solidarité que nous arrêtons jusqu’à nouvel ordre tout acheminement d’aides et dons qui nous ont été confiés ».

D’après le communiqué de l’association, les dons étaient, et resteront, destinés à Boghni, dans les wilaya de Tizi Ouzou, ou une véritable flambée de contaminations a été enregistrée ces dernières semaines. « Notre association n’a pas vocation à faire de la politique, mais nous tenons à acheminer les aides et les dons jusqu’à la destination désirée par les donateurs, c’est-à-dire toute la région de Boghni », indique le communiqué de Thagmats Boghni.