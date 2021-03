France : une Algérienne séquestrée par sa famille « conservatrice »

Kenza, âgée de 20 ans, a été kidnappée, battue et séquestrée par sa famille Algérienne en France, pour la seule raison qu’elle ne partageait pas leurs « valeurs traditionalistes ». La jeune fille Algérienne a été finalement découverte par la police Française.

La jeune Kenza, 20 ans à peine, a été la victime de ses propres parents. Ces derniers lui ont fait subir les pires des traitements. La jeune fille a été kidnappée, ligotée, frappée et humiliée, comme cela est rapporté par le journal Français le Parisien, qui a qualifié cette affaire d’une véritable expédition punitive.

La jeune fille se sentait opprimée par son milieu familial

Kenza, ne sentait pas apparemment tout à fait à l’aise au sein de sa famille. Les idéaux « conservateurs »qui y régnaient l’avait poussé à prendre la fuite une première fois en mai 2020. La jeune fille va alors travailler comme escort-girl, tout en poursuivant ses études pour obtenir son BAC.

Quand tout semblait aller pour le mieux du côté de la jeune fille, qui a pu poursuivre son travail et ses études pendant plusieurs mois, du côté de sa famille la pression ne cessait pas de monter.

En effet, et lors d’une visite de la jeune fille à ses parents en décembre 2020, ces derniers lui ont confisqué sa carte d’identité, et l’ont empêché de rejoindre son domicile à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).

La jeune fille va vite être libérée par la police Française, mais ce n’est pas cette première intervention des forces de l’ordre qui va empêcher la famille de la jeune fille de mettre les bouchées doubles.

Kidnappée en bas de chez elle par sa famille

En janvier dernier, alors que Kenza trainait en bas de chez elle au niveau de Vitry-sur-Seine, une voiture s’est arrêtée, et elle a été jetée dans son coffre. La jeune fille va alors se retrouver attachée à son réveil, sur un matelas de son domicile familial.

Kenza se rend compte de sa situation délicate. Elle sait que ses parents sont passés à la vitesse supérieure, et qu’ils l’ont kidnappé. À sa demande d’aller aux toilettes, elle va découvrir que sa propre famille est bien décidée de l’humilier.

« J’ai demandé à aller aux toilettes, ils m’ont dit de faire sur moi. J’ai demandé à prendre une douche, c’était non. J’ai demandé à manger. C’était non », s’est-elle confiée.

La jeune fille a subi un véritable interrogatoire forcé pendant la nuit de sa détention. Sa mère et son père, ainsi que son jeune frère, la frappèrent à tour de rôle. À un certain moment, quelqu’un a décidé de prendre une tondeuse et de lui tendre grossièrement ses cheveux. Le sujet principal de cet interrogatoire était la virginité de la fille.

En effet, la victime a déclaré qu’elle était interrogée sur sa carrière d’escort. « Ils me reprochaient de ne plus être vierge » a-t-elle confié.

Menacée d’être ramenée en Algérie

La jeune fille a passé une nuit infernale. Elle avoue que « ils m’ont tondu grossièrement, et ont continué à me frapper et à m’insulter toute la journée…. Ils me disaient que j’avais bien cherché tout ça. Que dans notre religion, on doit être mariée. Ils voulaient me marier et me ramener en Algérie ».

Un des membres de sa famille est ensuite allé trop loin. Il avait contacté les amis de Kenza afin de demander une rançon de 20 000 euros, contre la libération de la jeune fille séquestrée. C’est grâce à ce coup de fil que la police va arriver à localiser la jeune femme, et à la libérer des mains de ses ravisseurs et tortionnaires.

Le père, la mère, le jeune frère, ainsi que la sœur de la victime ont été arrêtés par la police Française. Ils sont accusés d’arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, commis en réunion. L’avocat de la victime indique que ce sont des faits graves, « qui s’inscrivent dans un contexte de radicalisation religieuse ».

Kenza estime quant à elle qu’elle avait tout perdu, y compris sa propre famille. La jeune fille âgée de 20 ans seulement, projette de quitter la France.