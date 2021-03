France : une Algérienne mère de 5 filles risque l’expulsion

Elle s’appelle Amel, Cette Algérienne installée illégalement en France risque l’expulsion malgré sa maladie chronique. Une forte mobilisation a été cependant enregistrée en faveur de cette femme Algérienne de 40 ans.

Amel souffre de la maladie de Crohn. Elle est arrivée en France en 2016. Cette femme âgée de 40 ans et mère de 5 filles, dont deux sont scolarisées à l’école primaire, vit dans la région de Toulouse, comme cela est rapporté par le journal Français La Dépêche.

Cette Algérienne malade et en charge de ses filles, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire Français, ce qui a suscité une vaste campagne de mobilisation en sa faveur. En effet, un café pédagogique en soutien à cette Algérienne vivant en France a été organisé ce mercredi 24 mars par les parents d’élèves, la FCPE et le réseau éducation sans frontières (RESF). Toute l’école va également se mobiliser pour empêcher cette expulsion.

Sa fille également menacée d’expulsion

Cette maladie est « mal soignée dans mon pays », déclare Amel en parlant de la maladie de Crohn dont elle souffre, et à cause de laquelle elle est venue en France. Elle ajoute également que sa fille la plus âgée « celle qui a eu le baccalauréat en 2018 avec mention », risque également d’être expulsée.

Face à la situation critique de cette mère et de ses cinq filles, le Conseil de Parents d’Élèves (PCE) locale et le réseau éducation sans frontières (RESF), ont lancé une pétition afin d’empêcher cette expulsion. Les élèves de l’école Pierre et Marie Curie, se sont également mobilisés, ils ont tenu un rassemblement pendant la journée d’hier afin d’exprimer leur soutien et leur solidarité à cette mère de cinq filles, dont deux qui sont scolarisées dans la même école.

Plusieurs actions de solidarité ont été enregistrées dernièrement en faveur d’Algériens et d’Algériennes risquant l’expulsion. Cette mère de famille fait partie de plusieurs ressortissants qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.