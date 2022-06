France : une actrice franco-algérienne gravement accusée

Star du cinéma français, vedette de plusieurs œuvres cinématographiques; le nom d’Isabelle Adjani est aujourd’hui cité dans une affaire d’escroquerie, liées à la falsification de remboursement de ses dettes.

Née d’un père algérien et d’une mère allemande, Isabelle débute sa carrière dans le cinéma à l’âge de 14 ans et enchaine avec la comédie française à ses 17 ans, pour figurer parmi les plus connus du domaine. Avec ses 67 ans aujourd’hui, Isabelle Adjani ne fait apparition que dans les grands palaces et les tapis rouges.

Connue depuis toujours pour ses goût luxueux et son caractère impulsif, les proches de cette actrice franco-algérienne lui reprochent de prendre des décisions sans y trop réfléchir; surtout quand il s’agit de dépenser de l’argent et de nouer des relations.

Isabelle Adjani face à une situation financière critique

Le 24 juin dernier, le journal français Libération a dévoilé une affaire, dans lequel l’actrice joue son rôle. En effet, celle-ci est accusée d’escroquerie de la part de son ancien consultant Sébastien .G. Ce dernier, ex gérant de la société de l’actrice « Isia Films ». Celui-ci a été nommé à la tête de cette dernière, après l’avoir sauvé d’une situation financière critique. Ce qui a permis de relancer la carrière d’Isabelle après une période de stagnation délicate.

Cependant, face à ses caprices luxueuses et ses dépenses répétitives, Isabelle Adjani n’a trouvé aucun autre moyen de les payer que d’utiliser la carte « Américain express », que son consultant lui a donner pour sauver « Isia Films ». L’utilisant, ainsi, pour des fins personnelles. En 2012, prévenu des dépenses sans limites de la star, Sébastien .G récupère sa carte bancaire. Quelques jours plus tard, Isia Films licencie le consultant de son poste de gérant.

C’est ainsi que la dette d’Isabelle Adjani s’est formée. En effet, la franco-algérienne a reçu une avance de 157000 euros, sans compter les autres sommes phénoménales créditées de la carte bancaire du consultant. Suite à quoi, les biens de la star ont été saisis pour rembourser son créancier. Ce qui a poussé l’actrice à poursuivre judiciairement Sébastien G; pour abus de biens sociaux. L’affaire a été classée sans donner de vrais résultats.

Isabelle Adjani poursuivi pour escroquerie par son ex consultant

Par ailleurs, pour rassurer son créancier, Isabelle Adjani lui a fournit des preuves bancaires et des documents attestant le virement de la sommes. Toutefois, accusant l’actrice de ne rien lui rembourser, Sébastion .G a déposé, en 2015, une plainte contre Isabelle Adjani. Une enquête a été lancée par le tribunal de Paris; et les investigations ont révélé l’aide de « Mimi Marchand » manager d’Isabelle à l’époque.

Selon l’enquête, rapporte Libération, les deux femmes ont fourni de fausses documents bancaires pour Sébastien G. Par conséquent, Mimi Marchant et Isabelle Adjani ont été mises en examen depuis 2020. Et ce, pour blanchiment de fraude fiscale et complicité d’escroquerie.