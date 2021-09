France : un Stewart d’Air Algérie arrêté avec « une substance prohibée »

La cellule de communication de la compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie, a révélé qu’un membre de son équipage a été appréhendé, ce samedi 18 septembre, par les services de sécurité françaises de l’aéroport de Paris Orly, en France.

Il s’agit en effet, d’un membre navigant commercial du vol AH 1123. Ce dernier a été appréhendé suite à la découverte d’une substance prohibée en sa possession, indique la même source.

» Un membre navigant commercial du vol AH 1123 assurant la liaison Paris – Constantine a été appréhendé, le samedi 18 septembre 2021 par les services sécuritaires de l’aéroport de Paris Orly, en France, et ce, suite à la découverte en sa possession d’une substance prohibée, » a écrit Air Algérie.

Des mesures administratives et conservatoires à l’encontre du mis en cause

Dans le même sillage, la compagnie aérienne nationale a fait savoir qu’elle va prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre de l’individu en question.

» Air Algérie a entamé des mesures administratives et conservatoires, à l’encontre du navigant mis en cause, prévues par son règlement intérieur (arrêt de vol et suspension de la relation de travail), » a dévoilé la même source. La compagnie a ajouté qu’elle se réserve le droit de se constituer partie civile dans l’affaire précitée.

Par ailleurs, certaines sources médiatiques citent qu’il s’agit d’un kilo de cocaïne, trouvé à la portée du mis en cause à l’aéroport de Paris Orly.