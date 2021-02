Le CPA, Conseil présidentiel pour l’Afrique, a commandé un sondage OpinionWay, pour tâter le pouls de la diaspora Africaine en France. Cette enquête est sortie avec des résultats pour le moins contre intuitifs. Les statistiques dévoilées aujourd’hui, le 3 février 2021, nous changent des idées reçues sur les Français d’origine Africaine, et notamment Maghrébine.

Wilfrid Lauriano do Rego, le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique, avait indiqué que ce type de sondages a rarement été fait auparavant, et que la diaspora Africaine n’a jamais été interrogée directement, à propos de ses avis et de ses préoccupations.

Le Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) est une structure créée par le président Français Emmanuel Macron. Cette organisation a beaucoup été critiquée. Certains l’accusent de n’être qu’une coquille vide, selon Le Monde. Mais le fait est que cette enquête témoigne d’une réelle volonté de donner la parole à la diaspora Africaine de France, et de mettre le doigt sur « un véritable malaise » qui sévit au sein de cette communauté.

Les maghrébins se sentent plus français qu’Africains

Malgré que 80 % des sondés, affirment que les Français d’origine Africaine sont encore aujourd’hui mal représentés au niveau des instances parlementaires, des médias et dans l’espace public, le sondage avait également souligné que 54 % des Français d’origine Africaine, ne possèdent pas un sentiment d’appartenance à la diaspora Africaine.

Ce sentiment est encore plus prononcé chez les Français d’origine Maghrébine, les échantillons interrogés de cette diaspora confirment qu’ils sont 59 % à affirmer « ne pas appartenir à cette diaspora ». Du côté de la diaspora subsaharienne, seuls 34 % des sondés partagent ce sentiment.

En outre, le sondage dévoile que 81 % des interrogés de la diaspora maghrébine de France, n’envoient pas de l’argent à leurs familles dans leurs pays d’origine, contre seulement 57 % chez les sondés Subsahariens. Wilfrid Lauriano do Rego commente ses résultats, en soulignant que les liens qui lient la diaspora africaine avec les pays d’origine sont de plus en plus distendus.

Un constat confirmé, car il parait également que 52 % des sondés croient que la politique de la France vis-à-vis de l’Afrique ne les concernent pas, et n’a aucun impact sur leur vie. Pour conclure ces résultats étonnants, le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique, indique que 53 % des sondés sont pour l’autorisation des statistiques ethniques en France.

L’intégration… Encore du chemin à faire

Le sondage commandé par Le CPA, Conseil présidentiel pour l’Afrique, a également démontré que 73 % de la diaspora Africaine de France pensent que « l’intégration des personnes d’origine étrangère dans la société française fonctionne mal ».

62 % des sondés affirment également que l’ascenseur social ne fonctionne pas pour les Français qui sont d’origine Africaine. En ce qui concerne les solutions qui puissent accélérer leur intégration, 81 % des sondés affirment que l’éducation reste le moyen le plus efficace.

Cependant, et même si 54 % des sondés se plaignent d’avoir été empêchés d’avancer dans leur parcours professionnel, 55 % affirment quant à eux, qu’au contraire, ils sont tout à fait heureux du statut social qu’ils ont pu bâtir en France.