France : Un SDF algérien sous OQTF agresse sa femme et prend la fuite

Une nuit paisible a viré au cauchemar pour une habitante de Bordeaux Caudéran, âgée de 47 ans, lorsqu’elle a été brutalement agressée chez elle, lundi soir. Son assaillant, son ancien compagnon âgé de 36 ans, originaire d’Algérie, s’est introduit dans sa résidence et a tenté de lui ôter la vie à l’aide d’un couteau de cuisine dentelé. Les motivations derrière cet acte odieux restent encore floues, mais une certitude demeure : la violence conjugale a de nouveau frappé, laissant une femme traumatisée et blessée, mais vivante.

Fort heureusement, la victime a réussi à se défendre avec bravoure, utilisant ses mains pour parer les coups fatals. Malgré la frayeur et la douleur, elle n’a subi que des blessures mineures au cou et à la main.

Rapidement alertée, la police nationale de Bordeaux s’est mobilisée, accompagnée des services médicaux, afin de porter secours à la victime et d’appréhender l’agresseur en fuite. Cette réaction prompte des autorités a sans doute contribué à sauver une vie et à éviter un drame encore plus sombre.

Les autorités lancent une chasse à l’homme

Depuis cette violente attaque, les forces de l’ordre sont sur les dents, déployant tous les moyens nécessaires pour retrouver l’homme responsable de cet acte abominable. Sans domicile fixe depuis sa séparation avec la victime, l’individu est désormais au cœur d’une chasse à l’homme, mobilisant les ressources de la police nationale de Bordeaux et de ses unités spécialisées.

Son identification rapide et son arrestation sont cruciales pour prévenir de nouveaux drames et garantir la sécurité des citoyens.

Pendant ce temps, le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour « tentative d’homicide par conjoint et par arme blanche », confiant cette affaire à la Direction de la criminalité territoriale. Tous les éléments sont scrutés minutieusement dans l’espoir de faire éclater la vérité et de rendre justice à la victime. Face à l’ampleur de cette violence conjugale, les autorités entendent également sensibiliser davantage sur les mécanismes de prévention et d’assistance aux victimes, afin d’endiguer ce fléau qui déchire trop souvent des vies et des familles.