France : un sans papiers algérien caillasse un métro à Paris

Le samedi dernier, les voyageurs de la station du métro, porte de la Chapelle, de la ligne 2 à Paris, ont eu droit à une scène désolante. En effet, un jeune homme de 26 ans est descendu sur les rails de ce métro et a commencé à lancer des projectiles en direction de la rame, tout en criant « Allah Akbar ».

La scène, qui s’est déroulée à 20 h, a été filmée par plusieurs passagers. Et a été diffusée sur la toile. D’après les informations rapportées par CNEWS, l’homme en question a été arrêté et placé dans une infirmerie psychiatrique appartenant à la préfecture de police de la région.

Un Algérien caillasse un métro à Paris

Selon la même source, il s’agit d’un Algérien qui se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français. Et connu pour plusieurs affaires, par la police. Notamment, relative à des actions de délinquances, de stupéfiants, mais aussi de violences.

Par ailleurs, fiché S depuis 2021, les forces de l’ordre n’ont trouvé aucun papiers sur lui. Mais ont réussi à l’identifier grâce à un bracelet d’hôpital. De son côté, l’Algérien en question, a déclaré aux agents policiers qu’il avait, déjà, fait des examens psychiatriques dans cet hôpital et souhaite y retourner.

Le sans papier algérien a été placé en garde à vue pour dégradation d’un moyen de transport de voyageurs. Néanmoins, cette décision a été suspendue en raison de l’état mental du mis en cause. En effet, ce dernier a été transféré vers l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Et ce, dans l’attente des poursuites judiciaires qui dépendront de l’état de santé du prévenu.

Deux autres Algériens arrêtés à Paris

Le weekend dernier, deux autres sans papiers algériens ont fait l’objet d’une autre arrestation. Ces derniers sont accusés d’une agression sexuelle. Et ce, suite à une déclaration reçue par les agents de police à Paris de la part de deux témoins de la scène d’agression.

La victime ? une jeune femme à moitié consciente qui n’arrête pas de changer ses propos suite à cette agression. De leurs côtés, les deux suspects algériens, âgés de 20 et 26 ans, ont été mis en garde à vue. Et ce, dans l’attente des résultats des examens réalisés pour déterminer si la victime a été violée ou non.