France : un ressortissant algérien sous OQTF interpellé pour viol sur une personne vulnérable

Un ressortissant algérien a été interpellé en région parisienne dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un viol aggravé commis sur une personne vulnérable. L’homme, déjà sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), est soupçonné d’avoir agressé une femme de 72 ans à son domicile, aux Mureaux, dans le département des Yvelines. Les faits remontent au mois de décembre 2025. Son identification a été rendue possible grâce à des analyses génétiques.

Une agression d’une extrême violence au domicile de la victime

Les faits se sont déroulés le soir du 15 décembre 2025. Vers 20 heures, une septuagénaire vivant seule dans un pavillon a alerté les secours après avoir été agressée chez elle. À l’arrivée du Samu, la victime a expliqué qu’un individu masqué s’était introduit à son domicile par une porte-fenêtre restée mal fermée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’agresseur l’aurait violemment projetée au sol avant d’exiger de l’argent. Il lui a arraché plusieurs bijoux, puis l’a ligotée à l’aide de linge et de câbles trouvés sur place. La victime a ensuite été traînée dans une chambre, la tête recouverte, avant de subir un viol durant de longues minutes. L’individu a pris la fuite en emportant des bijoux, un téléphone portable et un trousseau de clés.

Une enquête appuyée sur les preuves ADN

La police judiciaire de Versailles a été chargée des investigations. Les techniciens en identification criminelle ont procédé à des prélèvements sur les liens utilisés pour attacher la victime. Les traces génétiques recueillies ont été comparées au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Ces analyses ont permis d’établir une correspondance avec un profil déjà enregistré pour des faits graves, notamment un cambriolage et un viol commis en 2024 dans la banlieue de Rouen, en Seine-Maritime. À l’époque, l’auteur présumé n’avait pas été identifié. Des investigations complémentaires, notamment téléphoniques, ont permis de remonter jusqu’à un suspect précis.

Interpellation d’un homme sans domicile fixe, sous OQTF

Le lundi 5 janvier 2026, les enquêteurs ont localisé le suspect aux Mureaux, hébergé temporairement chez un ami. Âgé de 32 ans, de nationalité algérienne, l’homme était sans domicile fixe et déjà visé par une obligation de quitter le territoire français. Une surveillance discrète a été mise en place avant son interpellation en fin de journée.

Placée sous contrôle, l’opération a permis l’arrestation du suspect, qui a été conduit dans les locaux de la police judiciaire de Versailles pour y être placé en garde à vue. Un nouveau prélèvement ADN a confirmé de manière formelle sa correspondance avec les traces retrouvées chez la victime.

En garde à vue, l’homme a reconnu les faits, selon des sources proches de l’enquête. Il doit être présenté à un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles ce mercredi 7 janvier 2026. Les charges pourraient être requalifiées, notamment en raison de la vulnérabilité de la victime et de la récidive présumée.

La septuagénaire, très choquée, a été hospitalisée au centre hospitalier de Meulan-en-Yvelines. L’enquête se poursuit afin d’établir l’ensemble du parcours du mis en cause et de déterminer s’il pourrait être impliqué dans d’autres affaires similaires.

