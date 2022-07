France : un rappeur franco-algérien placé sous mandat de dépôt

Les affaires d’agression et de viol du côté des célébrités, on en finit jamais. Un milieu très riche en matière de fréquentation, surtout les mauvaises. Cette fois-ci c’est le rappeur Franco-Algérien qui est au cœur de ce scandale. Accusé en 2021 de l’agression sexuelle de de plusieurs de ses ex compagnies, Moha la squale n’a visiblement pas respecté la décision de la justice.

En effet, Mohamed Bellahmed connu sous son nom d’artiste Moha La squale, a été sujet à plusieurs accusations. Portant principalement sur : Menaces de mort, violence et agression pour conjoint, séquestration de plusieurs victimes de la gente féminine …

Moha la squale accusé d’agression sexuelle

Pour rappel, en 2020, trois jeune femme ont déclaré avoir été victimes d’agression sexuelle. Dont l’auteur était Moha la squale âgé de 25 à l’époque. Le point commun entre ces trois victimes ? elles ont toutes été en relation avec le rappeur.

En effet, selon les déclarations de ces femmes, rapporte le Monde, Moha la squale a une façon bien particulière pour traiter ses compagnes. Elles ont toutes pointé du doigt la jalousie maladive de Moha. Mais également son recours à la violence après chaque dispute. Entre la violence verbale, l’agression et la séquestration, ces victimes souffrent des séquelles de ces relations jusqu’à ce jour.

Par ailleurs, les trois victimes ont toutes souligné la méthode de ce franco algérien pour se faire pardonner. En effet, celui-ci, après chaque dispute, offre des cadeaux et des mots doux à ses compagnes pour les faire culpabiliser et de les obliger à rester avec lui. Sans pour autant porter plainte, après un tel acharnement agressif.

Moha la squale viole son contrôle judiciaire

Lors de son premier procès en Avril 2021, Moha la squale n’a pas cessé de nier toutes les plaintes qui lui sont infligées. Il déclare n’avoir jamais lever sa main sur femme. Chose qu’à confirmé son avocat de défense. Par ailleurs, face à plus de six plainte à son égard, le parquet ne s’est pas fier aux paroles de ce rappeur. Et a mis, ainsi, Moha la squale sous contrôle judiciaire.

Cependant, ce franco algérien ne peut visiblement pas se tenir en un seul endroit. En effet, le mois de juin passé, la police a procédé à l’arrestation de Moha au niveau de la gare de la Gare du Nord. D’après les éléments de l’enquête, l’artiste a voyagé depuis l’Allemagne. Rapporte le Parisien. Suite duquel il a été placé en détention provisoire. Et ce pour violation du contrôle judiciaire.

Le jeudi 30 juin dernier, ce rappeur franco algérien est passé en comparution immédiate devant la cour de Paris. En effet, lors de se procès, qui a été rendu huis clos, la détention provisoire de Moha la squale a été confirme. Il s’agit de ce qu’a relaté AFP, présents lors de ce procès.