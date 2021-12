France : un premier cas officiel du variant Omicron s’ajoute à un bilan déjà lourd

En ces temps difficiles marqués par la flambée des cas de contaminations dans plusieurs pays du monde, un nouveau variant du Coronavirus vient s’ajouter au menu des préoccupations de tous. Omicron, la souche récemment découverte en Afrique du Sud ne semble pas se limiter à ce pays seulement, un premier cas a été confirmé en France.

En effet, un premier cas du variant Omicron a été détecté en Seine-et-Marne dans la région d’Île-de-France. Le 25 novembre, un homme entre 50 et 60 ans a été testé positif à son arrivée sur le territoire français, et ce, après son retour du Nigeria pour un déplacement professionnel, l’homme en question ne présentait aucun symptôme au moment du test. Son épouse ainsi qu’une troisième personne ayant partagé le toit du couple, ont été testés et placés à l’isolement.

Sa conjointe étant également positive au Covid-19, un séquençage est en cours pour voir si elle est porteuse du variant Omicron, il convient de noter que les trois ne sont pas vaccinés.

La France n’est pas sorti de l’auberge

Alors que l’Hexagone replonge dans une situation épidémique critique, avec une moyenne de 30 000 cas par jour et un nombre de patients en services de réanimation s’élève à 1700, le bilan s’aggrave. Les chiffres font froid dans le dos et rappellent les français la malheureuse troisième vague mortifère, le seul espoir selon les autorités demeure la vaccination pour tenter d’endiguer la propagation du virus.

Le ministre de la Santé français, Olivier Véran a affirmé « cela continue de marquer une augmentation de la diffusion du virus sur le territoire national, avec une moyenne du nombre de contaminations par jour qui dépasse les 30.000 et qui pourrait être, si on poursuit cette dynamique, de plus de 60% par semaine, supérieure au pic de la 3e vague d’ici à la fin de la semaine ».