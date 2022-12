France : un photographe algérien fige des sourires au nom de la paix

On dit souvent qu’une photo vaut mille mensonges, mais pour Nassim Hadjbenali une photo vaut un sourire et de la paix. À 31 ans, ce photographe et artiste visuel, d’origine algérienne, a déjà une vie pleine de rencontres, mais aussi de création.

Depuis son jeune âge, Nassim garde des scènes de la vie et des rues d’Alger qu’il a photographié pour mettre l’humain de l’avant. Aujourd’hui, il a décidé de dévoiler un autre fruit de son travail, pour présenter un autre regard sur la communauté musulmane.

Nassim Hadjbenali, un photographe algérien qui fige des sourires au nom de la paix

Après avoir parcouru plusieurs pays, dans le cadre de ses études, Nassim Hadjbenali décide de se consacrer à la photographie, alors qu’il étudie encore à l’Université Centrale du Missouri aux États-Unis. C’est à Saint-Étienne, qu’il décide, alors, de présenter son nouveau projet, baptisé « Re-frame Islam ».

Un projet qui vise à casser les préjugés autour de l’Islam et de contrer toutes les idées reçues sur la communauté musulmane. Par une démarche purement artistique, Nassim a posé son objectif dans des mosquées aux USA, mais aussi en Allemagne, pour capturer les plus beaux sourires de ceux qui viennent prier. Et ce, pour proposer une image plus positif que ces derniers.

La tolérance est le maitre mot de « Re-frame Islam ». Convaincu que le sourire véhicule la paix, cet artiste tentent par tous ses moyens de refléter ce que peuvent porter les âmes humaines. La vision de « Re-frame Islam » déconstruit la façon par laquelle la communauté musulmane est vue aujourd’hui.

Par ces photographies, Nassim Hadjbenali essaie d’expliquer que le sourire, étant contagieux, est message de la pais et de la tolérance. Les images photographiées par cet Algérien invitent à être plus tolérant envers l’Islam et les musulmans, qui portent à leur tour des messages de paix que de violence, de l’amour envers l’autrui que du rejet.