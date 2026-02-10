France : un pédocriminel écroué pour viols sur 89 mineurs dans plusieurs pays, dont l’Algérie

C’est un dossier terrifiant que vient de détailler le procureur de la République de Grenoble. Jacques Leveugle, un homme de 79 ans, résident à Vizille en Isère, est soupçonné d’avoir commis des viols et agressions sexuelles aggravés sur 89 mineurs.

Les investigations révèlent que ses agissements auraient duré 55 ans et se seraient déroulés dans plusieurs pays, y compris en Algérie. Le Français a été placé en détention en 2024.

Le procureur de Grenoble a dressé le profil pour le moins terrifiant de Jacques Leveugle, ancien éducateur dont le parcours professionnel a facilité les contacts avec les mineures durant près de soixante ans. Entre 1965 et 2023, ses déplacements l’ont conduit dans une dizaine de pays, de l’Algérie aux Philippines, en passant par l’Europe et l’Amérique du Sud. Un appel à témoin a été lancé pour mettre en lumière ses activités suspectes dans ces pays et identifier les 89 victimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Camélia, 17 ans : le destin tragique d’une lycéenne d’origine algérienne qui s’est donné la mort



Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

Ce mardi 10 février, Étienne Manteaux, procureur de la République de Grenoble, a diffusé un appel à témoins d’envergure internationale. L’objectif est d’identifier les victimes d’un pédocriminel français dont le parcours criminel s’étendrait sur près de six décennies. Si 89 victimes ont été répertoriées, plus de la moitié restent encore anonymes.

« Si des victimes souhaitent se manifester, qu’elles le fassent rapidement », a martelé le procureur. Le suspect, Jacques Leveugle (79 ans), est en détention provisoire depuis sa mise en examen en février 2024 pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.

L’affaire a basculé en octobre 2023, lorsque le neveu du suspect a découvert une clé USB contenant des « mémoires ». Dans ces documents, Jacques Leveugle consignait de manière détaillée ses rapports avec des victimes âgées de 13 à 17 ans, décrivant un processus de séduction intellectuelle et d’emprise culturelle.

💬 »Dans chacun de ces lieux où il va s’installer, (…) il va rencontrer des jeunes » Suisse, Allemagne, Maroc, Algérie… Huit pays « référencés » dans « les mémoires » du septuagénaire mis en examen pour viols et d’agressions sexuelles sur 89 mineurs #BFM2 pic.twitter.com/o0NCa0VBcp — BFM (@BFMTV) February 10, 2026

« un personnage complexe »

À la suite de ces découvertes, son neveu a immédiatement alerté les autorités. Cette dénonciation a permis à la brigade de Vizille de mener des investigations de grande ampleur, aboutissant au recensement de 89 victimes sur une période s’étendant de 1967 à 2023.

Originaire d’Annecy, où il est né en 1946, Jacques Leveugle a initialement suivi des cursus pour devenir enseignant ou infirmier, sans toutefois obtenir de diplôme. Malgré l’absence de qualification officielle, il a exercé diverses activités d’encadrement, notamment comme enseignant et animateur de camps de jeunesse.

Son itinéraire professionnel, marqué par une grande mobilité, l’a conduit à occuper ces postes en France et à l’international. Selon les informations transmises par le parquet de Grenoble, le septuagénaire a notamment exercé dans le Sud de la France et en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Algérie, en Suisse, en Allemagne, au Niger, aux Philippines, en Inde et en Colombie.

Il s’était durablement installé au Maroc ces dernières années et revenait régulièrement dans l’Isère pour rendre visite à son frère. Selon le procureur : « Les mineurs qui ont été entendus admettent que cet homme a passé beaucoup de temps à leur apprendre des langues étrangères, à éveiller leur culture… C’est un personnage complexe ».

Soupçonné également dans deux meurtres

Durant ses auditions, le mis en examen a exprimé des remords quant à ses agissements. Pour sa défense, il a affirmé aux autorités ne pas avoir eu conscience de la pression psychologique et de l’ascendant qu’il imposait aux jeunes victimes.

L’exploitation des documents saisis a conduit à l’identification de 40 mineurs, dont la plupart ont engagé des poursuites judiciaires. Le parquet rappelle la règle de prescription pour les faits antérieurs à 1993, tout en exhortant toutes les victimes potentielles à se faire connaître. L’objectif des autorités est de reconstituer l’intégralité du parcours criminel de Jacques Leveugle afin de dresser un bilan global des sévices infligés.

Parallèlement au volet de pédocriminalité, une seconde enquête a été ouverte suite aux aveux de Jacques Leveugle concernant les homicides de sa mère en 1974 et de sa tante nonagénaire en 1992, deux actes de suffocation qu’il a reconnus avoir commis en justifiant ses gestes par l’état de fin de vie des victimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Il a orchestré un trafic de 2 tonnes de cocaïne depuis Dubaï : un Franco-Algérien lourdement condamné