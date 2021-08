France : un pass sanitaire pour les expatriés vaccinés en Algérie ?

En France, le débat sur le pass sanitaire fait rage. Ce dernier va cependant être généralisé, et ainsi, pour accéder aux transports, mais aussi aux endroits de loisirs, il faudra présenter son précieux pass, et ce, à partir du 9 aout prochain. Il est toutefois à noter que le pass sanitaire est déjà obligatoire pour avoir un accès aux lieux culturels et aux rassemblements dépassant les 50 personnes.

Pour avoir son pass sanitaire il faut être vacciné avec l’un des vaccins homologués par l’union européenne, à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui sont les seuls reconnus par la France. Cependant, cela risque d’être compliqué pour les expatriés français en Algérie, qui n’ont accès actuellement que pour le vaccin chinois Sinovac, qui n’est pas reconnu en France.

Des facilités pour les expatriés

La France, loin d’avoir oublié ses ressortissants, a pensé à leur offrir des facilités qui leur permettront de rejoindre le territoire français et de profiter librement d’un droit d’accéder à tous les endroits demandant un pass sanitaire. « Des adresses électroniques dédiées seront mises en place selon le pays de résidence. Ce sera très simple », indique le secrétaire d’État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, dans un entretien au Journal du dimanche(JDD).

La France a mis en place « un dispositif spécifique pour apporter une solution » à ses ressortissants vaccinés avec des vaccins homologués. Il leur suffit d’envoyer une preuve de vaccination – pour les vaccins homologués par l’Union européenne (UE) ou leurs équivalents –, avec une pièce d’identité et une preuve de résidence à l’étranger, pour recevoir un QR code.

Le même intervenant indique que les Français expatriés qui se trouvent vaccinés avec des vaccins non homologués par l’union européenne, comme ceux qui se sont fait vacciner en Algérie, vont également bénéficier de facilités. En effet, des experts scientifiques vont devoir évaluer comment les vaccins non homologués peuvent être complétés par une vaccination avec l’ARN messager en France.

En outre, le ministre français a insisté sur la nécessité de la gratuité des tests de la covid-19 dans les pharmacies, à travers tout le territoire français, pour les Français établis hors de France.