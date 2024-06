France: un parti de droite appelle l’Algérie à reprendre ses “criminels” et “délinquants”

Depuis plus d’une décennie, la droite française, délaissant son gaullisme, montre un penchant extrémiste et raciste. Cette tendance se manifeste particulièrement en période électorale. Le parti Les Républicains, en pleine campagne pour les élections européennes, cherche à séduire un électorat désabusé. Incapables de proposer un programme ambitieux et rassurant, les dirigeants préfèrent jouer sur les marges de l’extrême droite. Eric Ciotti incarne cette dérive.

En effet, Eric Ciotti, figure de proue des Républicains, a récemment déclenché une polémique. Il a lié la restitution d’objets pillés pendant la colonisation à la délinquance des Algériens en France. Dans un tweet daté du 30 mai, il a suggéré de renvoyer en Algérie les délinquants d’origine algérienne. Cette déclaration a été largement critiquée pour son ton raciste et inapproprié.

Les propos de Ciotti ont suscité de vives réactions au sein de la classe politique française. La gauche et les Insoumis ont vivement dénoncé ce discours haineux. Le député socialiste Arthur Delaporte a signalé le tweet pour incitation à la haine. Olivier Faure, chef du PS, a critiqué la transformation d’un sujet sérieux en un message raciste. Antoine Léaument, député LFI, a rappelé que la guerre et la colonisation étaient terminées, appelant à cesser ces discours racistes.

https://x.com/lesRepublicains/status/1796092385312596302?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1796092385312596302%7Ctwgr%5E6325ec3375f341b6491007b72c38f5be941d44ff%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fpolitique%2Fles-republicains%2Fla-guerre-est-finie-la-colonisation-aussi-la-gauche-vent-debout-apres-un-tweet-des-republicains-sur-l-algerie_AN-202405300977.html

Les républicains en quête de voix d’extrême droite

Les Républicains semblent prêts à tout pour grappiller des voix à l’extrême droite. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, s’est démarqué en condamnant le tweet de Ciotti. Il a rappelé que les insultes envers un pays et son peuple ne sont pas acceptables, quelle que soit la divergence d’opinions.

En période électorale, la droite française semble préférer la polémique à des propositions constructives. En jouant sur les peurs et les préjugés, Les Républicains risquent de perdre leur crédibilité. Un discours basé sur des valeurs républicaines et des solutions concrètes serait plus approprié pour répondre aux attentes des électeurs.

Les élections européennes devraient être l’occasion de débattre de sujets cruciaux comme la guerre en Ukraine ou la situation au Moyen-Orient. Pourtant, Les Républicains préfèrent s’accrocher à des dossiers aux relents racistes. Cette stratégie pourrait leur coûter cher en termes de crédibilité et de soutien électoral.

La droite française, en quête de voix, se tourne vers des discours polémiques et racistes. Cette stratégie électorale, incarnée par Eric Ciotti, suscite de vives réactions et pourrait nuire à leur image. Pour reconquérir un électorat désabusé, Les Républicains doivent proposer des solutions concrètes et abandonner les discours de haine. Le débat politique en France mérite mieux que des polémiques stériles et divisives.