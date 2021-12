France : un oxymore migratoire entre le ressenti et les chiffres

L’immigration, ce sujet épineux dans beaucoup de pays notamment chez les français. Étant l’une des principales préoccupations de la classe politique et au cœur du débat à la présidentielle française de 2022, on déduit que la France, reçoit un flux migratoire faramineux, est-ce donc le cas ?

L’immigration a été une des causes derrière la crise diplomatique entre l’Algérie et la France lorsque l’Hexagone avait décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux algériens, expliquant que cela demeure le seul moyen, certes sévère, de faire réagir les pays maghrébins notamment l’Algérie par rapport à leurs ressortissants en situation irrégulière présents sur le territoire français, et faisant objet d’expulsion.

Le quotidien américain, The New York Times a dédié un papier intitulé « les débats sur l’immigration augmentent en France, mais pas l’immigration » pour cette préoccupation majoritairement française : l’immigration.

Une obsession migratoire purement française ?

The New York Times a souligné ce constat d’une obsession française de l’immigration alors que la France rejoint les pays développés ayant reçu le moins d’immigration « au cours de la dernière décennie, l’immigration a moins augmenté en France que dans le reste de l’Europe ou dans d’autres nations développées du monde » a soutenu le rédacteur de l’article.

Dans l’article, des chiffres viennent appuyés ce qui est dit, tels que les chiffres du bilan de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui montrent qu’en France, en 2020, la part des immigrants dans la population – 13 % – est inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE, elle se place ici après 18 pays, une liste dans laquelle le Luxembourg occupe la première place.

Cela ne nie pas le flux migratoire important et croissant que la France reçoit, qui reste tout de même très faible par rapport aux autres pays. D’autres chiffres récents de l’OCDE indiquent qu’entre 2021 et 2019 les « immigrés » représentaient 0,4 % de la population française.

La France se sent-elle envahie par l’immigration ?

C’est le sentiment que beaucoup de français ont, le sentiment d’être envahi et même la crainte d’être bientôt remplacé par l’immigration. La classe politique notamment les partis de droite et de l’extrême droite partagent cette opinion et évoquent « le grand remplacement ».

« L’immigration n’est pas source de nos problèmes même si elle les aggrave tous » a émis Eric Zemmour, candidat à la présidentielle française de 2022.