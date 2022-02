France : un numéro vert pour les préoccupations des Algériens à Lyon

En France, la diaspora algérienne dépasse les 2 millions et ne fait que se répandre. Cependant, leurs préoccupations sont innombrables, notamment depuis la fermeture des frontières à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Après une lueur d’espoir de la reprise, les frontières aériennes ont été ouvertes partiellement ce qui a fortement découragé la grande communauté algérienne établie à l’étranger notamment à l’Hexagone.

Face à ces préoccupations, beaucoup de responsables tentent d’être à l’écoute de nos compatriotes et de les aider, à l’instar des députés de l’émigration comme Abdelouahab Yagoubi ou encore Tewfiq Khedim. Hélas, ils ne réussissent pas à couvrir tout les problèmes dont nos Algériens souffrent.

En octobre dernier, le ministre des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra a fait une proposition intéressante, un numéro vert au niveau des ambassades et des consulats de l’Algérie permettant aux ressortissants de transmettre leurs doléances et leurs préoccupations. Cette proposition a été approuvée lors du Conseil des ministres, une initiative visant à protéger et prendre en charge les problèmes de la diaspora de façon immédiate.

Un numéro vert pour le Consulat d’Algérie à Lyon

Le Consulat Général d’Algérie à Lyon a conjugué cette initiative en mettant en place le 1er février un numéro vert pour la diaspora algérienne. Cela permettra de prendre en charge les préoccupations des Algériens établie en France notamment à Lyon, et ce, dans un contexte de pandémie ce qui leur évitera de se rendre au Consulat.

« Il est porté à l’aimable attention des ressortissants de notre circonscription consulaire que dans un souci de répondre au mieux aux attentes et préoccupations de notre communauté, le Consulat Général vient de mettre en place un numéro vert à savoir 0805 950 116. Ce numéro est opérationnel à compter du 02/02/2022 » a annoncé l’instance dans son communiqué.