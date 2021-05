France : Un militaire risque la prison pour violation des secrets de la guerre d’Algérie

Un historien militaire français risque jusqu’à cinq ans de prison pour avoir diffusé un document d’archive de la guerre d’Algérie.

Selon une enquête menée par le média français Mediapart, l’historien militaire est poursuivi en justice par les autorités françaises pour violation des secrets de la guerre d’Algérie.

L’officier historien est visé par une enquête judiciaire pour « compromission du secret de la défense nationale ». La procédure a été ouverte en novembre 2019 par le parquet de Paris suite d’un signalement du ministère français des Armées.

D’après la version des faits du ministère français des Armées, le militaire aurait conservé et diffusé, sans autorisation, des reproductions d’archives classées « secret-défense » de la guerre d’Algérie. « le respect du secret de la défense nationale concourt de façon très directe à la protection de nos forces (et) constitue un enjeu important en termes de sécurité et de préservation des intérêts fondamentaux de la Nation », a précisé ministère français à mediapart.

Le document contient des instructions données à l’armée française coloniale

Selon la même source, le document en question contient des instructions techniques. Ces dernières étaient données aux soldats de l’armée française coloniale pour combattre dans les souterrains durant la guerre d’Algérie. Le document contient également la stratégie de pénétration dans les grottes occupées, à l’époque, par les moudjahidines.

L’avocat de l’accusé, de son côté, a dénoncé cette enquête judiciaire, faisant savoir que son client n’a toujours pas été entendu par la police, alors que l’enquête dure depuis plus d’une année.

À noter que le président français Emmanuel Macron a promis de faciliter l’accès aux archives de la guerre d’Algérie dans le cadre de la réconciliation des mémoires entre les deux pays. Il a même reconnu, en mars dernier, la torture et l’assassinat du Chahid Ali Boumendjel.