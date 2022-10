France : un maire d’origine algérienne dénonce le racisme à Stains

La position raciste de certains Français, vis-à-vis les ressortissants étrangers se fait ressentir de plus en plus en France. En effet, le samedi dernier, une quinzaine de personnes se sont introduits dans le jardin de la mairie de Stains, munis de pétards, de fumigènes et de mégaphones.

Dans un communiqué rendu public le 10 octobre, le maire de Stains d’origine algérienne, en l’occurrence Azzédine Taibi, a tenu à dénoncer ce groupe de personnes qui tiennent des propos racistes et violents. Tels que » la France est à nous », « vous n’êtes pas intégrés à notre image ». Mais aussi » vous salissez la France », rapporte ce même responsable dans son communiqué.

Quand un maire d’origine algérienne dénonce le racisme en France

Par ailleurs, en tentant de les faire sortir de la mairie, l’un de ces personnes s’est mis à insulter l’agent d’accueil. Tandis qu’un autre a tenté de mettre le feu dans une poubelle. Déjà sujet de plusieurs menaces, Azzédine Taibi a fait part de ses craintes. Mais aussi de celles de ses élus, en ce qui concerne leur sécurité et celles de leur famille.

En effet, dans son communiqué, le maire de Stains explique que ses dépassements sont intervenus pour faire face à l’un des projets de la ville. Notamment celui portant le nom du « Place aux femmes ». Dans le cadre de ce dernier, des rues ont été rebaptisées de noms de femmes célèbres. Notamment, celui de l’épouse du prophète, Khadija Bint Khuwaylid. En effet, une opération a été menée. Et ce, pour renommer les plaques portant le nom de ces femmes par ceux de célébrités françaises exemplaires.

Azzédine Taibi, dans le même communiqué, a également fait part d’une plainte déposée, concernant 1000 tweets à caractère raciste. Mais aussi d’une autre pour regarder dans cette dernière affaire. Pour tenter de rompre le silence des autorités du pays, le maire de Stains s’est posé la question « faut-il qu’un drame survienne pour que ces menaces soient prises au sérieux ? ».

En réponse au communiqué de ce maire d’origine algérienne, de nombreux tweets ont donné lieu à un élan de solidarité. Et des messages de soutien ont inondé les réseaux sociaux.