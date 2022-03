France : un latéral algérien dans le viseur de Lille

Le joueur binational, Akim Zedadka, s’apprête à passer un cap dans sa carrière. En effet, le latéral droit de Clermont Foot, équipe pensionnaire de la Ligue 1 en France, attise les convoitises de plusieurs clubs en Europe.

Le site français Foot Mercato voit déjà le joueur de 26 ans porter le maillot du champion de France la saison passée, LOSC Lille. Le club nordiste apprécie le profil du joueur et voit en lui « le replaçant idéal »d’un tôlier de sa défense qui partira sans doute lui aussi cet été. Formé au RC Lens, le rival éternel du LOSC, Akim Zedadka pourrait rejoindre une terre qui n’a pas de secret pour lui, mais sous différentes couleurs cette fois.

Au terme de son contrat avec le club nouvellement monté en première division française, Zedadka s’est imposé dans les plans de son équipe en affichant des prestations louables qui lui ont valu le titre du meilleur latéral droit de la Ligue 2 lors de l’exercice de l’année dernière. Le joueur binational ne s’est pas contenté de cette récompense et a confirmé cette saison malgré les déroutes de ses coéquipiers.

Plusieurs clubs outre l’hexagone ont fait de Zedadka une priorité, la Lazio Rome et le FC Seville n’ont pas manqué de s’intéresser au joueur franco-algérien. Mais, ce dernier ne compte pas prendre l’air ailleurs et privilégier la Ligue 1 d’autant plus que c’est un championnat qu’il connaît très bien. Akim Zedadka sera libre dès le mois de juin et les offres ne manquent pas sur sa table, une situation pour le moins confortable pour le joueur qui galérait à se faire une place dans un club il y a quelques années de cela.

Zedadka bientôt convoqué par Belmadi ?

Les bonnes nouvelles ne cessent d’égayer le quotidien du latéral droit du CF63. En manque d’une réelle concurrence sur le flanc droit de la défense algérienne, le sélectionneur Djamel Belmadi pourrait faire appel à Zedadka pour étoffer l’effectif de l’équipe d’Algérie pour les prochaines échéances. Les blessures récurrentes de Youcef Atal ne laisse pas l’entraîneur algérien sans inquiétude, l’arrivée de Zedadka pallierait une éventuelle absence du joueur formé à Paradou.

Belmadi, qui, a lancé un dernier ultimatum aux binationaux hésitants encore à choisir entre l’Algérie et d’autres sélections nationales, compte bien garder sa prochaine liste pour toutes les compétitions à venir. Il faut dire que c’est le moment où jamais pour ce joueur qui ne fait que confirmer son statut de révélation du championnat français en 2021.