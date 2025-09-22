France : un jeune supporter lyonnais agressé pour avoir brandi un drapeau algérien

Un nouvel incident raciste a éclaté dans les stades français. Vendredi dernier, lors de la 5e journée de Ligue 1 opposant l’Olympique Lyonnais (OL) à Angers, un adolescent de 17 ans a été pris à partie par des supporters de son propre camp pour avoir brandi un drapeau algérien en hommage à Rachid Ghezzal.

Le jeune supporter, fervent fan de l’OL, avait sorti le drapeau algérien pour célébrer le retour de l’international Rachid Ghezzal, revenu à son club formateur après huit ans d’absence. Mais au lieu d’être un moment de joie, le geste a déclenché une scène choquante dans les gradins du Groupama Stadium, en virage sud intermédiaire.

« Deux personnes sont venues me voir et m’ont arraché le drapeau des mains », témoigne le jeune homme dans les colonnes du Journal Le Progrès. Selon lui, les agresseurs ont accompagné leur acte de propos ouvertement racistes : « Ils m’ont dit que je n’avais rien à faire ici, qu’on est en France, à Lyon, et que j’allais avoir des problèmes. »

Incident raciste au Groupama Stadium : un supporter agressé pour un drapeau algérien

L’adolescent explique avoir tenté de retenir son drapeau, en vain. Les assaillants sont repartis avec, sous les yeux médusés d’autres spectateurs. L’incident, survenu vers la 15ᵉ minute de jeu alors que l’OL venait d’ouvrir le score, a jeté une ombre sur une soirée qui devait être festive.

Ce nouvel épisode rappelle la persistance des comportements discriminatoires dans les stades français, malgré les appels répétés des clubs et des instances sportives à promouvoir le respect et la diversité.

🟢 À LIRE AUSSI : Bruxelles : un Algérien et sa famille menacés de mort en raison de leurs origines

L’OL réagit à l’incident et encourage le dépôt de plainte

Face à l’ampleur de l’affaire, l’Olympique Lyonnais a réagi rapidement. Le club a indiqué que des stadiers étaient intervenus pour calmer la situation et a encouragé la victime à déposer plainte.

« Nous encourageons le jeune homme à porter plainte et nous sommes à ses côtés s’il le souhaite », a déclaré l’OL, assurant prendre « tous les événements au sérieux » et se tenant à disposition des autorités pour faire avancer l’enquête.

Ce nouvel incident raciste soulève des questions sur la sécurité et la tolérance dans les enceintes sportives. L’agression subie par le jeune supporter met en lumière le besoin de mesures plus efficaces pour lutter contre le racisme dans le football.

Des incidents similaires se sont produits par le passé, rappelant l’importance de la vigilance et de la sanction des auteurs de ces actes. Le témoignage du jeune homme est un rappel poignant de la réalité du racisme dans la société.

🟢 À LIRE AUSSI : France : un Algérien paie 10 000 € pour de faux papiers portugais et finit devant la justice

Plainte en préparation et débat sur la lutte contre les discriminations

Selon les déclarations recueillies, le jeune supporter compte effectivement porter plainte pour cet acte raciste. Une démarche qui pourrait relancer le débat sur la lutte contre les discriminations dans les enceintes sportives françaises, régulièrement entachées par des incidents similaires.

L’incident a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes condamnant fermement l’acte raciste et appelant à des sanctions exemplaires. Le débat sur la lutte contre le racisme dans le sport est relancé, mettant en avant la nécessité d’une action concertée pour éradiquer ce fléau des stades.

🟢 À LIRE AUSSI : « France – Algérie de Bugeaud à Retailleau », la mémoire coloniale au cœur d’un débat ce 3 octobre