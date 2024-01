France : un jeune d’origine algérienne sous le feu des critiques à cause d’une vidéo

Un jeune homme d’origine algérienne est au cœur d’une polémique en France. En effet, suite à la publication d’une vidéo sur le réseau social, TikTok, dans laquelle il a « listé » les règles que sa future épouse devra suivre, Adel Sidi Yakoub, influenceur et footballeur, est sous le feu des critiques.

« Ma femme aura interdiction d’avoir des amis garçons, ma femme aura interdiction de s’exposer sur les réseaux sociaux, de s’habiller avec des habits moulants ou vulgaires. Le corps de ma femme, il est à moi, personne ne la regarde. Minimum habits très très larges et le mieux, le voile, mais je ne veux pas la forcer. Ma femme aura interdiction de travailler avec des hommes autour d’elle. Seulement avec des femmes et si possible à la maison. Elle aura interdiction de partir en voyage sans moi. Les voyages avec ses potes, elle oublie. C’est moi qui la protège. Si je ne suis pas là, elle peut voyager avec son frère ou son père, des hommes de sa famille, c’est tout. », a-t-il dit dans sa vidéo.

Des propos qui ont suscité l’indignation sur la toile et qui ont motivé son club, l’Entente sportive du Pays d’Uzès, à prendre une mesure disciplinaire à son encontre.

Ainsi, le club gardois, pensionnaire de la division Régionale 1, a recalé le joueur de son équipe réserve. « Ces propos n’engagent que lui, mais en aucun cas le club. Il ne faut surtout pas faire l’amalgame. Il a voulu faire le buzz, mais il a surtout fait du mal au club », a déclaré le président du club du Gard.

🇫🇷 FLASH | L’influenceur Adel Sidi #Yacoub (870 000 abonnés sur Instagram et TikTok) a été exclu de son club de football suite à sa vidéo qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/mlvuFpWCUb — Cerfia (@CerfiaFR) January 11, 2024

Polémique en France suite au propos d’un jeune homme sur la conduite de sa future épouse

Les propos du jeune tiktokeur et football d’origine algérienne, Adel Sidi Yakoub, sur la conduite de sa future épouse lui ont valu une large vague de critiques et d’attaques sur les réseaux sociaux.

Tenant à sa défense, le jeune homme âgé de 20 ans a dit, « Je suis quelqu’un de très très patriote. En tant que musulman pratiquant, je suis quelqu’un qui aime la France et qui la défendra », a-t-il déclaré dans une autre vidéo.

Appuyant sa plaidoirie, Adel Sidi Yakoub a ajouté, « Dans mes croyances musulmanes, ma femme, je vais la préserver. Je ne suis pas misogyne, je n’ai aucun mépris envers les femmes, aucun, par contre vous visiblement, vous avez du mépris envers les musulmans. Les propos que j’ai tenus, ils peuvent être tenus et pensés par plein de non-musulmans et beaucoup plus que vous ne le pensez. Forcément, parce que je suis musulman, cela fait plus de clics et ça vous sert à vous. ».

Dans ce registre, le jeune homme a tenu à préciser qu’il « s’agissait d’une sorte de blague, qu’il y jouait un rôle d’acteur. C’est une tendance sur les réseaux sociaux. « Ma femme n’aura pas le droit de… » ou « mon homme n’aura pas le droit de… » est une trend. », a-t-il indiqué. Pour rappel, la vidéo dans laquelle il a listé les règles que sa future épouse devra suivre a été supprimé de son compte.

LIRE AUSSI : Tarif du passeport, pouvoir d’achat : les mesures phares de la LF 2024