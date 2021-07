France : un jeune Algérien assassiné en plein rue à Marseille

Un jeune Algérien âgé de 27 ans a été froidement assassiné dans les rues de Marseille, en France. Le crime est si atroce que le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé gisant dans une véritable marre de sang. La victime a été la cible de plusieurs assaillants munis d’arme à feu, ces derniers n’ont pas hésité à cribler le pauvre jeune homme de balles en plein rue.

Selon le journal arabophone El Chourouk, il s’agit d’un jeune Algérien âgé de 27 ans. Originaire de la wilaya de Khenchela, la victime de cette fusillade meurtrière habitait avec sa famille à Marseille, ou il se trouvait en situation irrégulière. La même source assure que le jeune ressortissant Algérien a été assassiné par des inconnus dans la soirée du samedi dernier, sur la voie publique, dans la ville de Marseille, au sud de la France.

Une rafale de kalachnikov

Toujours selon la même source, la victime se trouvait entrain de marcher tranquillement dans les rues de la cité Phocéenne, pendant la soirée de samedi dernier, avant que des individus armés non identifiés ne surgissent de nulle part et ne tirent en sa direction une rafale de Kalachnikov. La victime tombe sur le coup, et les assaillants prennent vite la fuite vers une direction inconnue.

Suite à cela, les secours ont essayé de réanimer la victime, mais en vain. Le jeune homme était déjà mort, noyé dans une marre de sang, sous les yeux horrifiés des passants. Les policiers quant à eux ont encerclé toutes les issues de la zone du crime afin d’essayer de mettre la main sur les assassins.

Enfin, une enquête a été ouverte par les services de sécurité. Il s’agit cependant du 24e ressortissant Algérien qui est tué depuis 2018 en France, et du 17ᵉ qui est originaire de la wilaya de Khenchela, rappelle le journal El Chourouk.