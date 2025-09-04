France : un homme de 50 ans usurpait l’identité de Tahar Rahim et Mahrez pour manipuler des stars

Mohamed A., un homme de 50 ans, a été condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir usurpé l’identité de plusieurs célébrités en France. Il utilisait cette supercherie pour engager des conversations avec d’autres personnes et leur soutirer des services. L’accusé a justifié ses actes en affirmant qu’il voulait simplement se faire une place dans le monde des stars.

Durant l’année 2023, un imposteur a réussi à tromper plusieurs célébrités pendant des mois. Se faisant passer pour le footballeur Riyad Mahrez, il a échangé avec les acteurs Leila Bekhti et Tahar Rahim. L’usurpateur a même contacté le chanteur français Patrick Bruel et l’animateur Cyril Hanouna, en se faisant passer, cette fois, pour l’acteur Tahar Rahim.

Derrière ces fausses identités se cachait un seul et même homme : Mohamed A. Loin du monde des célébrités, cet individu avait déjà un lourd passé judiciaire, avec de multiples condamnations pour escroqueries et usage de faux depuis 2006.

Il voulait se faire « une place parmi les stars »

L’affaire a éclaté en juillet 2024, lorsque l’acteur Tahar Rahim a porté plainte pour usurpation d’identité. L’acteur franco-algérien a découvert la supercherie après que le chanteur Patrick Bruel lui a demandé « si son problème en Algérie était réglé« . Tahar Rahim a alors compris que le chanteur échangeait depuis un an avec un imposteur se faisant passer pour lui.

À travers ses différentes fausses identités, l’imposteur demandait des services à ses victimes. Par exemple, en se faisant passer pour Riyad Mahrez, il a sollicité le directeur de l’Office français de l’immigration pour accélérer une demande de titre de séjour de son ami. Il a également demandé à Leila Bekhti de lui procurer des places pour la cérémonie des César.

Absent à son procès mercredi, Mohamed A., qui travaille comme un manager chez McDonald’s, a été condamné. Ses proches le décrivent comme un « enfant de 50 ans« , passant son temps à mentir. Placé sous bracelet électronique, pour une autre affaire, il a reconnu les faits en garde à vue, expliquant avoir agi de la sorte pour « passer le temps » et « se faire un statut« . La police a retrouvé près de 300 numéros de personnalités dans son téléphone.

Des places pour le concert de Beyoncé escroquées à Leila Bekhti

Dans son réquisitoire, le procureur a souligné « le préjudice psychologique » subi par les célébrités, considéré comme l’élément le plus important de l’affaire. Le seul préjudice financier concerne deux places pour le concert de Beyoncé au Stade de France, fournies par Leila Bekhti à l’escroc.

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’homme de 50 ans à un an de prison aménagée en détention à domicile avec bracelet électronique, assortie d’une obligation de soin.

Selon l’avocat de Riyad Mahrez, cité par la presse française, cette usurpation d’identité a sérieusement « terni la réputation du footballeur« . Il est désormais perçu par certaines personnalités comme « quelqu’un de pas fiable et qui demande toujours des choses« . L’avocat a également précisé qu’un autre imposteur se faisant passer pour Mahrez continue de contacter les gens.

