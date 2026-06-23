France : un footballeur d’origine algérienne en mort cérébrale après une noyade dans le Rhône

Un drame d’une brutalité soudaine frappe le monde du football français. Kenzo Kies, jeune attaquant d’origine algérienne âgé d’une vingtaine d’années, se trouve en état de mort cérébrale après une noyade survenue ce lundi dans le Rhône, sur la commune de Caluire-et-Cuire, dans la métropole lyonnaise, rapportent plusieurs médias français.

Kenzo Kies se noie dans le Rhône lors d’une baignade interdite

Vers 17h30 ce lundi, Kenzo Kies et deux de ses amis ont décidé de se baigner dans le Rhône, au niveau du parc de la Feyssine, un espace naturel situé à la frontière entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Ce secteur est classé zone interdite à la baignade, en raison notamment de la force des courants. Les trois jeunes hommes ont rapidement rencontré de graves difficultés dans l’eau.

Les secours, dépêchés en urgence sur place, ont réussi à réanimer les deux amis du footballeur. Kenzo Kies, lui, n’a pas eu la même chance. Extrait de l’eau dans un état critique, il a été pris en charge par les équipes médicales mais son pronostic vital est engagé de la pire façon : les médecins ont conclu à un état de mort cérébrale.

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Né le 20 janvier 2005 à Lyon de parents algériens, Kenzo Kies a commencé sa carrière à l’AS Saint-Étienne. Sa dernière étape connue était l’ES Guingamp, club breton évoluant en National 3, où il a disputé l’intégralité de la saison écoulée au sein de l’équipe réserve.

À 21 ans, le joueur n’avait pas encore franchi le cap du football professionnel, mais son parcours dans des structures reconnues témoignait d’un potentiel réel. Sa mort cérébrale plonge ses proches, ses anciens coéquipiers et les clubs qui l’ont formé dans une profonde consternation.

Le parquet de Lyon ouvre une enquête sur les causes de la mort

Face à ce drame, la justice a réagi rapidement, ajoute les mêmes sources. Le parquet de Lyon a annoncé l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort. Cette procédure, classique dans ce type de circonstances, vise à établir avec précision les conditions exactes dans lesquelles la noyade s’est produite.

Les investigations devront notamment déterminer si des facteurs extérieurs ont pu aggraver la situation, au-delà du seul danger inhérent à la baignade dans le Rhône. Le fleuve, réputé pour ses courants traîtres et ses variations de profondeur imprévisibles, fait régulièrement des victimes dans cette zone de la métropole lyonnaise, malgré les interdictions affichées.

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