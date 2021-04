France : un étudiant Algérien sauvagement agressé à Aubervilliers

Un étudiant Algérien, établi dans une résidence universitaire à Aubervilliers, en France, a été la victime d’une agression sauvage, perpétrée par un groupe de voyous. L’étudiant Algérien s’en est sorti avec de graves blessures.

« Ce sont mes mains qui ont subi tous les dégâts » a déclaré l’étudiant Algérien qui a été victime d’une sauvage et lâche agression devant son campus à Aubervilliers. La victime a déclaré, qu’avant son le jour de son agression, il est sorti de sa résidence pour faire quelques courses. À son retour, il a remarqué que des inconnus étaient en train de le suivre.

Une lâche agression

« Ils étaient quatre, déclare la victime, plus celui qui m’a menacé de mort, donc cinq en tout ». L’agression a eu lieu quelques jours après, sur le chemin qui relie le rond-point à l’école primaire de la région, avant le couvre-feu. Les agresseurs squattaient la résidence ou habitait le jeune Algérien, ils ont été chassés ensuite par le régisseur. Cette agression avait pour but de se venger. « C’était totalement gratuit », affirme la victime qui précise que les malfrat se sont embusqués, et qu’ils ont décidé de s’en prendre au premier résident qui allait passer.

Aidé par l’association ADDRA, l’étudiant Algérien a pu porter plainte contre ses agresseurs. Deux d’entre eux ont été placés en garde à vue. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme et deux ans avec souris pour violences volontaires en réunion. Les trois autres restent toujours en fuite. Ils font l’objet d’une recherche active de la part de la police.

Cette lâche agression a couté au jeune étudiant Algérien deux bras cassés, les délinquants lui ont également fracturé plusieurs cotes et causé de nombreux hématomes sur diverses parties du corps. Ils ont utilisé des bâtons pour le frapper, et ils ont essayé de le pousser à déménager.