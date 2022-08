France : un étudiant algérien décède suite à un tragique accident

Vendredi dernier, un jeune étudiant a été mortellement fauché par un automobiliste d’une cinquantaine d’années à Avignon en France. En effet, l’accident est survenu en fin de journée vers 18 h 45, au moment où le jeune étudiant circulait sur un vélo sur l’avenue Pierre Semard.

Pour tenter de sauver la vie de ce jeune cycliste, onze sapeurs-pompiers sont intervenus, sur les lieux, pour lui apporter les soins nécessaires, mais en vain. L’étudiant de 23 ans a rendu son âme au moment où l’automobiliste l’a percuté.

Un Algérien décède suite à un accident à Avignon en France

De son côté, l’automobiliste quinquagénaire a été interpellé et mis en garde à vue, samedi dernier. Face aux agents de police, il fait savoir qu’il a été ébloui par le soleil et n’a pas remarqué le cycliste sur son chemin. Par ailleurs, deux femmes, âgées respectivement de 22 et 23 ans, ont été témoins de cet accident. Plusieurs autres personnes présentes au moment de l’accident ont été auditionnées pour aider à déterminer les circonstances de ce douloureux évènement.

Suite à un communiqué publié par le syndicat étudiant UNEF en France, l’identité du défunt a été dévoilée. Il s’agit d’Ayoub Maouche, un jeune sportif et militant dans le domaine associatif. Originaire d’Algérie, le défunt s’apprêtait à entamer son master en ingénierie ressources en eau et environnement.

Une Cagnotte pour soutenir la famille du défunt en Algérie

Le corps du défunt doit être rapatrié, aujourd’hui le 25 août, pour l’accueillir chez sa famille en Algérie. Par ailleurs, par le biais de son communiqué, l’UNEF adresse ses condoléances à la famille du défunt, et lance une cagnotte pour l’aider dans les frais d’enterrement de leurs fils.

En effet, l’UNEF appelle les proches d’Ayoub et ceux qui le connaissent à contribuer pour remplir cette cagnotte. Le défunt était un jeune étudiant qui militait pour les droits des étudiants en France, mais aussi pour l’amélioration des conditions de vie étudiante.