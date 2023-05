France : un différend entre un Algérien et un Marocain se termine par des coups de couteau

La rivalité a toujours existé entre les deux peuples algérien et marocain. En effet, cette rivalité a été constatée dans de nombreux domaines et à de multiples occasions. D’ailleurs, il y a seulement quelques jours, à Seine-et-Marne en France, deux ressortissants issus de ces deux pays ont été impliqué dans une rixe qui s’est terminée par des coups de couteau.

Les faits remontent au 2 mai dernier, vers 23 h 50. Dans un hôtel d’hébergement de migrants, situé la zone d’activités de Pontault-Combault, le différend et la rivalité entre cet Algérien et ce Marocain, tous les deux âgés d’une trentaine d’année, ont dégénéré.

Seine-et-Marne : un Algérien et un Marocain impliqués dans une violente agression

Suite à l’enquête lancée pour déterminer les derrières de cette bagarre entre ces deux ressortissants étrangers, et après le visionnage des vidéos de caméra de surveillance, les services de justice ont réussi à éclaircir cette affaire. La bagarre a d’abord éclaté entre les deux hommes au niveau du parking de l’hôtel.

Par ailleurs, le perdant de cette première rixe a décidé de se venger en assénant quatre coups de couteau à son adversaire avant de prendre à son tour un coup de vase en verre sur la tête. Cette deuxième violente bagarre a éclaté alors que les deux ressortissants se plantaient dans le hall d’entrée de l’hôtel réservé pour les ressortissants étrangers.

Une OQTF prononcée pour l’agresseur

La victime qui a reçu les coups de couteau a nécessité un transfert en urgence vers l’hôpital. Notamment en raison de l’état grave de ses blessures au niveau du haut de son corps, au thorax, sur les avant-bras et au thorax. De son côté, l’agresseur a été présenté, deux jours plus tard, devant la justice.

Selon les témoignages récoltés par les enquêteurs, rapporte actu.fr, cette agression a eu lieu en raison des insultes à répétition et des provocations constantes, mais aussi de l’état d’ivresse de l’agresseur. Lors de l’audience de ce dernier, la procureure a réclamé deux ans de prison ferme avant que le juge prononce la peine de 15 mois de prison dont 6 avec sursis et mandat de dépôt. Une interdiction de porter une arme pendant cinq ans et une obligation de quitter le territoire français ont été également prononcées par le juge chargé de cette affaire.

