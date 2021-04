France : Un détenu algérien agresse sexuellement une gardienne

Un détenu algérien a commis une tentative d’agression sexuelle envers une gardienne au niveau de la prison d’Aiton, située en France.

En effet, ce jeudi 8 avril 2021, un détenu de la prison d’Aiton, près d’Albertville, en Savoie, a été condamné à une peine d’un an de prison ferme pour avoir menacé de mort un surveillant et agressé sexuellement une gardienne. Durant le procès, le prévenu a confessé et reconnu avoir été l’auteur des premiers faits, mais a fait preuve de confusion en ce qui concerne les seconds.

L’action ayant conduit à ces faits a consisté en premier lieu par l’inquiétude de la surveillante de l’établissement pénitencier de l’état du détenu, qui semblait « recroquevillé au fond de la cellule », avant de fermer la porte de sa cellule et d’agresser la gardienne sexuellement.

La gardienne a néanmoins pu s’échapper de ce guet-apens, avant de prévenir ses collègues de ce qui s’était passé. Une fois face au juge, le prévenu a présenté une version différente des faits, indiquant avoir « trébuché sur la dame ».

Une condamnation antécédente similaire

Avant cette affaire, le détenu faisait également l’objet d’une condamnation pour exhibitionnisme et agression sexuelle. « Mais je n’ai pas envie de parler, je n’ai pas besoin d’un psy. Si j’enfreins les règles, c’est pour que l’on me renvoie dans mon pays. Normalement, je devrais être en Algérie », a indiqué le prévenu durant son procès.

La procureure chargée de l’affaire a, par ailleurs, regretté l’absence d’une expertise psychiatrique. « Elle aurait permis de nous éclairer sur sa dangerosité », a-t-elle indiqué.