France : un député veut suspendre le transfert d’argent vers l’Algérie

Le dossier Lola a créé et a fait vivre des mouvements anti-immigration en France. Assassinée le 14 octobre dernier, cette collégienne a été tuée par une Algérienne en situation irrégulière sur le territoire français. Le profil de cette meurtrière a fait beaucoup de bruit, notamment de la part des politiciens dans ce pays.

En effet, ce crime était l’occasion idéale pour faire sortir encore une fois le dossier de l’immigration en France. Le dossier Lola a été utilisé pour pointer du doigt les dérives du système de l’immigration. Plusieurs voix ont été élevées pour exprimer leurs positions vis-à-vis cette affaire.

Parmi ces voix, celle de l’extrême droite française qui n’a pas tardé à créer haut et fort les origines et la nationalité de la meurtrière de Lola. Que ce soit, Eric Zemour, Jordan Bardellah ou encore Marin Le Pen, ils ont tous fait le lien entre la criminalité et l’immigration.

Quand un député propose de suspendre le transfert d’argent de la diaspora algérienne en France

Le dimanche 23 octobre dernier, le député Rassemblement National de la Somme, notamment Jean-Philippe Tanguy, était invité à l’émission « 8h30 franceinfo ». Dans laquelle il s’est exprimé sur plusieurs sujets. Dont l’affaite de Lola, mais aussi sur le transfert d’argent de la diaspora algérienne.

En effet, le profil de la meurtrière de Lola, de nationalité algérienne, a été vivement critiqué de la part de l’extrême droite. Selon Jean-Philippe Tanguy, Dahbia n’aurait pas dû être sur le territoire français. « Les lois existent » a-t-il rappelé, pour ce député le problème réside dans l’application de ces dernières par les dirigeants politiques. Dans ce même sillage, le sénateur Bruno Retailleau, a annoncé, jeudi dernier, le dépôt d’une proposition de loi qui, selon lui, engage la responsabilité de l’État.

Par ailleurs, Jean-Philippe Tanguy propose que l’Algérie accueille ses membres de la diaspora qui font l’objet d’une OQTF. Selon lui, les ressortissants algériens en France financent l’économie algérienne à « des proportions importantes ». Le député de la Somme suggère de suspendre, mais pas d’interdire ces transferts d’argent.

Pour rappel, ce dossier a déjà fait, dans le passé, l’objet de plusieurs propositions de ce genre. Notamment de la part de l’ancien ministre de l’Économie, Arnaud Montbourg. Qui a proposé de bloquer ces transferts d’argent pour les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants.