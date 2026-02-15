France : un député RN tombe nez-à-nez avec un sans-papiers algérien dans son studio, la scène filmée

Après avoir tombé nez-à-nez avec un sans-papiers algérien dans son studio à Lyon, le député Thibaut Monnier a filmé la scène et a prévenu la police. Cet incident survient alors que le Sénat français vient de durcir la législation anti-squat, une coïncidence que l’élu compte exploiter politiquement.

C’est une découverte pour le moins désagréable qu’a faite Thibaut Monnier en début de ce mois de février. En se rendant dans son studio de 11 m² situé dans le 7e arrondissement de Lyon, le député est tombé sur un squatteur. Ce logement, acheté en 2021, et « refait à neuf par un architecte d’intérieur » pour être loué à des étudiants, aurait dû être inoccupé depuis un mois.

A sa grande surprise, l’élu s’est retrouvé face à un trentenaire, d’origine algérienne, qui ne s’attendait manifestement pas à cette visite.

Le logement d’un député RN occupé par un Algérien sous OQTF

Accompagné de deux amis, le député de la Drôme (groupe Identité-Libertés, apparenté RN) a filmé sa confrontation avec l’occupant. En ouvrant la porte, ce proche de Marion Maréchal lance immédiatement : « Bonsoir, c’est mon appartement. Qu’est-ce que vous faites là ? ».

Face à la situation, le ton monte rapidement : « Vous sortez parce que vous êtes chez moi en fait ! L’appartement n’est pas loué », s’agace-t-il, avant de s’interroger sur la manière dont l’individu a pu pénétrer dans ce lieu qu’il pensait sécurisé. Devant un squatteur décontenancé, le propriétaire commence à énumérer : « Qui va me payer le loyer ? Là, vous avez utilisé de l’eau chaude. L’électricité, qui la paie ? C’est moi. Qui va me payer l’électricité, l’eau qui a été utilisée. Vous avez vu la température qu’il fait, là ? Il fait 25 degrés. Qui va payer ? »

Une plainte déposée

Le squatteur, qui peinait à s’exprimer en français, a révélé être un sans-papiers et il serait visé par une OQTF. Son intention était de rester « 2 ou 3 mois » pour effectuer du travail « au noir ». Suite à l’appel du parlementaire, les forces de l’ordre ont appréhendé l’intrus dans les couloirs, lequel a suivi les policiers sans résister.

Thibaut Monnier déplore toutefois des « dégâts significatifs » : entre les matelas tachés car non protégés et une table en bois rendue inutilisable par l’encrassement, un nettoyage complet de la kitchenette et du studio est désormais indispensable.

Une plainte a été déposée et une expertise d’assurance est en cours pour évaluer les coûts de la réparation.

