Une association des commerçants a apporté une touche de convivialité et de partage à la ville de Remiremont en organisant un repas collectif en plein air le 8 juillet dernier. Cet événement a réuni 500 convives qui ont eu la chance de déguster un délicieux couscous oriental préparé avec soin par le chef Romain Thiébaut et son équipe.

Le couscous à l’honneur au repas collectif de Remiremont en France

Cette initiative, menée par l’association Volont’R, avait pour objectif de créer un moment de rencontre et d’échange entre les habitants de la ville. La rue Charles de Gaulle s’est transformée en une grande tablée où les convives ont pu partager un repas convivial dans une ambiance chaleureuse.

Afin d’assurer le bon déroulement de cet événement, 25 bénévoles se sont mobilisés pour assurer le service et veiller au confort des convives. Leur dévouement et leur enthousiasme ont contribué à la réussite de ce repas collectif qui avait pour plat principal le couscous à l’orientale.

Alors que l’immigration fait polémique en France, Remiremont célèbre la diversité culturelle

L’association Volont’R, par cette initiative réussie, a démontré sa volonté de dynamiser la vie locale en proposant des événements rassembleurs et en favorisant les échanges culturels entre les habitants. Cette action témoigne de l’importance de la coopération et de la mobilisation collective pour créer une atmosphère de convivialité et de partage au sein de la communauté.

Le repas collectif organisé par l’association Volont’R restera sans aucun doute un moment mémorable pour les participants, rappelant l’importance de ces instants de convivialité qui renforcent le tissu social et contribuent à créer un sentiment d’appartenance au sein de la ville de Remiremont.