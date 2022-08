Agression d’un couple de retraités en France: encore un Algérien accusé

Le dimanche dernier, alors qu’ils se promenaient à bord de Seine à Choisy-le-Roi au Val-de-Marne, un couple de retraités a été surpris par trois malfaiteurs qui tentent de les agresser sauvagement. Ces derniers ont profité de ce moment de tranquillité de ce couple, vers 20 h du soir, pour tenter de les agresser et leur voler quelques effets personnels.

Par ailleurs, pour réussir leur coup, un premier malfaiteur a commencé par jeter au sol l’homme, âgé de 82 ans. Et lui asséner plusieurs coups de pied. Pour se défendre, sa conjointe a, quant à elle, saisie un petit couteau Opinel, accroché à un porte-clé, et frappe son agresseur.

Surpris par le geste de leur victime, les deux malfaiteurs ont pris la fuite, laissant derrière eux leur complice grièvement blessé.

Agression d’un couple de retraités : un Algérien arrêté

Arrivés sur les lieux quelques instants plus tard, plusieurs personnes sont venues porter secours à ce couple d’octogénaires. Et ont alerté les forces de l’ordre. L’assaillant, mais aussi les deux retraités, ont été transportés rapidement à l’hôpital. Par ailleurs, le parquet de Créteil a lancé une enquête pour déterminer l’identité de l’agresseur.

Selon CNEWS qui dévoile l’identité de l’agresseur, il s’agit d’un Algérien, âgé de 29 ans. Qui a rejoint la France, depuis 2009, clandestinement. Étant visé par une obligation de quitter le territoire français, ce sans papiers est connu auprès de la police. Et ce pour plusieurs faits de cambriolage et de violence. Ce qui a fait que son OQTF a été doublée, le mois de juin dernier.

Suite à la dernière agression, ce sans papiers devrait passer en comparution immédiate, ce mercredi. Et ce pour vol et le recours à la violence. Ayant causé une incapacité totale de travail de huit jours, pour l’homme de 82 ans. Et une autre de 10 jours pour la femme de 79.