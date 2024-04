France : un couple algérien condamné pour avoir détourné 140 281 euros d’aides sociales

Un scandale vient de secouer les systèmes français et espagnol de Sécurité sociale. Un couple algérien a été condamné pour fraude sociale, relative au détournement d’une somme totale de 140 281 euros pendant une période de dix ans.

L’arnaque a commencé en 2008, lorsque le couple, d’origine algérienne, reçoit des allocations familiales basques, alors qu’ils résidaient encore en Espagne. Par ailleurs, en 2014, la famille décide, alors, de s’installer sur le territoire français.

L’arnaque bien ficelée d’un couple algérien

Arrivé sur le territoire français, le couple a décidé de faire de même et de profiter des allocations familiales versées par les autorités françaises, tout en les cumulant avec les aides espagnols, sans pour autant déclarer leur situation réelle.

Pendant plus de 10 ans, le couple et leurs cinq enfants percevaient trois types d’aides sociales, à savoir : le revenu garanti (RGI), le revenu minimum vital (IMV) et l’aide complémentaire au logement (PCV). Par ailleurs, une enquête approfondie de Lanpide, un organisme espagnol, a permis d’avertir les autorités françaises sur un ressortissant algérien, titulaire d’une carte de séjour européenne de longue durée qui recevait des prestations sociales espagnoles. Les investigations ont, aussi, dévoilé l’escroquerie qui a permis de collecter plus de 140 281 euros.

De plus, le père de famille est poursuivi pou exercice d’une activité professionnelle non déclarée aux organismes sociaux en France. En plus du montant de 140 281 euros, la justice a découvert plusieurs véhicules non déclarés en possession de cette famille algérienne, dont deux français, un espagnol et un quatrième détenu par le couple entre 2014 et 2016.

